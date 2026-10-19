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La particular reacción de Zaira Nara a una dedicatoria de Jakob Von Plessen tras su reconciliación

Zaira Nara quedó sorprendida al ver una foto que publicó Jakob Von Plessen y reaccionó de una manera muy llamativa.

19 oct 2026, 14:00
La particular reacción de Zaira Nara a una dedicatoria de Jakob Von Plessen tras su reconciliación

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La reconciliación entre Zaira Nara y Jakob Von Plessen sumó un nuevo capítulo en las redes sociales. Después de que trascendiera que decidieron darse otra oportunidad como pareja, ambos protagonizaron un tierno intercambio virtual que no pasó desapercibido.

La escena se dio este domingo, en el marco del Día de la Madre, cuando el empresario le dedicó un gesto especial a la modelo. La respuesta de ella no tardó en llegar y alimentó las señales de complicidad que vienen dando en esta nueva etapa de su relación.

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Jakob publicó en sus historias de Instagram una imagen de Zaira disfrutando de una salida al aire libre, a caballo y rodeada del paisaje de montaña. En la postal también quedó retratado el costado familiar de la jornada, que compartieron junto a sus hijos, Malaika y Viggo. Para acompañar la foto, Von Plessen eligió un corazón rojo como saludo a la mamá de sus pequeños.

La modelo, por su parte, decidió compartir la misma historia en su perfil y le agregó un “Aww” acompañado por un emoji de corazón. La reacción cariñosa de Zaira volvió a poner el foco en el vínculo entre ambos y en este nuevo acercamiento que despierta curiosidad entre sus seguidores.

Cómo reaccionaron los hijos de Zaira Nara y Jakob Von Plessen

Al ser consultada por la manera en que sus hijos atraviesan esta nueva etapa familiar, Zaira Nara explicó en SQP (América TV) que ambos estaban al tanto de la situación desde hacía tiempo: “Los nenes, como siempre que pasan cosas en nuestra familia, son los primeros que se enteran ”.

En esa misma línea, la modelo aclaró que la reconciliación no fue una decisión improvisada, sino un proceso que venían conversando puertas adentro. “Ellos hace bastante que lo saben. Es algo que venimos trabajándolo. Yo no tomo decisiones de un día para el otro ”, aseguró, sin dar detalles sobre cuándo les contó a sus hijos que había retomado la relación con Jakob Von Plessen.

Por último, la conductora se mostró entusiasmada con este presente sentimental y resumió sus sensaciones con una frase contundente: “Estoy muy contenta”.

     

 

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