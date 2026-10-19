La particular reacción de Zaira Nara a una dedicatoria de Jakob Von Plessen tras su reconciliación

Cómo reaccionaron los hijos de Zaira Nara y Jakob Von Plessen

Al ser consultada por la manera en que sus hijos atraviesan esta nueva etapa familiar, Zaira Nara explicó en SQP (América TV) que ambos estaban al tanto de la situación desde hacía tiempo: “Los nenes, como siempre que pasan cosas en nuestra familia, son los primeros que se enteran ”.

En esa misma línea, la modelo aclaró que la reconciliación no fue una decisión improvisada, sino un proceso que venían conversando puertas adentro. “Ellos hace bastante que lo saben. Es algo que venimos trabajándolo. Yo no tomo decisiones de un día para el otro ”, aseguró, sin dar detalles sobre cuándo les contó a sus hijos que había retomado la relación con Jakob Von Plessen.

Por último, la conductora se mostró entusiasmada con este presente sentimental y resumió sus sensaciones con una frase contundente: “Estoy muy contenta”.