Zaira Nara reveló la reacción de Wanda a su reconciliación con Jakob Von Plessen: "Sabe..."

“Trato de no meterme, de evitarlas, acompaño pero no opino. No pudimos hablar nada. Vi todo porque me lo mandaron ”, sostuvo, en referencia a las repercusiones que generaron las últimas noticias sobre Wanda.

También habló sobre la nueva oportunidad con el padre de sus hijos, Viggo y Malaika: "Hay una parte de mi que quiere como cuidar la privacidad. Cuando mamá me preguntó le dije que 'no', siento que estoy exponiendo una parte íntima mía que me gusta resguardarla y cuidarla, sobre todo por mis hijos".

Sobre los pequeños, explicó cuándo lo supieron y aclaró que la relación viene creciendo de a poco desde hace ya un tiempo: "Los nenes son los primeros que se enteran y es muy difícil porque trabajamos de esto. Hace mucho que lo saben. No voy a hablar de tiempos. Yo no tomo decisiones de un día para el otro, estamos construyendo de a poco y cuidándolo mucho".

"No estamos viviendo juntos, él tiene su casa y yo la mía. Estamos viviendo la parte más divertida. Después de que te separás, ganás algo: después del duelo, ganás la independencia. Amo mi vida y él ama la suya".

"No hay plan. La relación con él traté de resguardarla", concluyó.

Qué dijo Yanina Latorre sobre Zaira Nara y Jakob Von Plessen

La reconciliación de Zaira Nara y Jakob Von Plessen también despertó interrogantes por el pasado del empresario y su presunto vínculo con el inicio de la relación entre Mauro Icardi y la China Suárez. Sobre este tema habló Yanina Latorre en diálogo con PrimiciasYa (América TV), donde se refirió tanto a la vuelta de la pareja como al episodio que quedó ligado al recordado WandaGate.

“Pasaron un montón de años. Por ahí, cuerno con cuerno se empata. Se lo tenía guardado, le pregunté, me lo negó, me dijo que era la persona con quien tenía el vínculo más sano. Se lo creí. No me dio detalles ”, contó la panelista, quien reconoció que no conoce en profundidad cómo se produjo el acercamiento entre la modelo y el guía de safaris.

De todos modos, Yanina expresó su deseo de conocer más detalles sobre esta nueva etapa de la pareja y destacó el valor de reconstruir un vínculo familiar. “Quiero saber cómo fue que dijeron: 'Vamos de nuevo', pero no sé nada; si no, te lo diría. No hay como el padre de tus hijos, la familia. Uno puede tener una distancia y volver. Me pone contenta por ellos ”.

Por último, la conductora recordó la versión que circuló sobre el encuentro entre Mauro Icardi y la China Suárez en París y el supuesto conocimiento que habría tenido Jakob sobre lo que sucedía. “Ahí empezó la crisis entre ellos. La leyenda cuenta que él estaba en el auto, en el hotel, mientras Mauro y la China estaban en el hotel”, relató.