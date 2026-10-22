La picante advertencia de Wanda Nara a Edith Hermida en MasterChef: "Agarrátela con la China pero ojo..."

La respuesta no convenció a la conductora de MasterChef Celebrity, que rápidamente le hizo notar una supuesta contradicción entre sus palabras y lo que se decía en su programa. “Ah, ¿te gusta? Pero no dicen lo mismo en tu programa”, retrucó, dando lugar a un nuevo ida y vuelta frente a las cámaras.

Sin perder la calma, Hermida sostuvo su postura y lanzó una frase que alimentó todavía más la tensión entre ambas. “Claro, porque las segundas partes nunca son buenas, dicen”, comentó, en una clara referencia a las vueltas y los desencuentros que suelen rodear a las relaciones amorosas.

Pero Wanda Nara no se quedó atrás y volvió a la carga con una advertencia dirigida a la panelista. “Yo soy brava y Zaira es peor que yo. Ella es como vos, medio calladita y son las peores, tené cuidado. No te estoy amenazando”, le dijo, dejando en claro que no quería que los comentarios sobre su hermana continuaran.

Fue entonces cuando Edith redobló la apuesta y sumó a China Suárez a la conversación, al establecer una comparación que inevitablemente remitió al conflicto sentimental entre Wanda, Mauro Icardi y la actriz, cuya relación con el futbolista desencadenó la ruptura familiar de la mediática.

“La juega de callada, son las más zorras, claro... como la China (Suárez)”, lanzó la conductora de Bendita, con una frase que no pasó inadvertida en medio del intercambio.

Finalmente, Wanda Nara eligió cerrar el enfrentamiento con una última chicana que dejó en claro cuál era su postura frente a los comentarios sobre su hermana. “Bueno, agarrátela con la China, pero con mi hermana no. Tené cuidado, gordi, porque terminás vos en el freezer”, sentenció.

Así, un intercambio que comenzó con un reclamo de Wanda Nara por las opiniones sobre Zaira terminó sumando el nombre de China Suárez y una advertencia que elevó la temperatura en MasterChef Celebrity.

Cuál fue la explosiva frase que Wanda Nara ya había lanzado contra a China Suárez en esta edición de MasterChef Celebrity

El lunes pasado, Wanda Nara ya había sorprendido en MasterChef Celebrity al reavivar la polémica con la China Suárez por el Wandagate y el engaño de Mauro Icardi con la actriz, sin duda uno de los grandes escándalos del ambiente artístico en los últimos años.

Lo cierto es que mientras Lizy Tagliani se presentaba frente al jurado de la reality gastronómico de Telefe, la conductora se sorprendió por el look de la humorista para su acting. "Qué linda que estás Lizy hoy", le dijo Maru Botana. A lo que Wanda Nara comentó entre risas: “Viuda y embarazada te dejaron”.

Claro que Lizy siguió con su puesta en escena: “Estábamos juntos porque su esposa no sabe…”. Eso derivó en una terrible frase de la conductora rememorando así, aunque de manera indirecta, aquel gran escándalo con la China Suárez y Mauro Icardi.

“Ah, ¿era casado? Otra familia que te cargaste zorra”, disparó picante Wanda, dejando sin palabras a todos en el estudio y Lizy Tagliani llevó se tapó la boca con sus manos sin poder creer lo que estaba escuchando. En tanto, Germán Martitegui también se sumó a la sorpresa y miró fijo a la mayor de las Nara con una sonrisa asombrado por su declaración.

De esta manera, a cinco años de aquel terrible escándalo con su ahora exmarido y la China Suárez, la conductora recordó aquella frase que tomó una enorme trascendencia en 2021 cuando explotó desde las redes contra la actriz, allá por octubre de 2021.