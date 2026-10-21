Revelaron cuál fue el pedido especial de Wanda Nara para una escena íntima de su película

De qué trata ¿Querés ser mi hijo?, la película protagonizada por Wanda Nara

La película ¿Querés ser mi hijo? sigue la historia de Lucía, una mujer de 42 años interpretada por Wanda Nara, que atraviesa un momento complicado tanto en el plano sentimental como en el laboral. Después de descubrir que su pareja, con quien lleva 15 años de relación, le es infiel, también se queda sin trabajo y decide regresar a su antiguo departamento de soltera para empezar de nuevo.

Pero la tranquilidad que busca no llega tan fácilmente. Allí vive Javier, su vecino de 22 años, interpretado por Agustín Bernasconi, un joven mujeriego que suele organizar fiestas y no la deja descansar. Los dos tienen estilos de vida muy diferentes y, en un primer momento, la convivencia entre vecinos está lejos de ser ideal.

En medio de esa crisis, Lucía encuentra una oportunidad para conseguir el trabajo que siempre quiso. El problema aparece durante la entrevista laboral: para mejorar sus posibilidades, decide mentir y presentarse como una mujer de familia que tiene un hijo de 22 años.

La situación se complica cuando descubre que, para avanzar en el proceso de selección, deberá participar de un encuentro familiar organizado por la empresa, conocido como family day, junto con los directivos y sus seres queridos. Sin una manera sencilla de sostener su historia, Lucía recurre a Javier y le propone un acuerdo tan insólito como arriesgado: que se haga pasar por su hijo a cambio de permitirle organizar todas las fiestas que quiera.

Lo que comienza como una mentira para resolver un problema laboral pronto toma un rumbo inesperado. Mientras ambos intentan mantener la farsa frente a los demás, aparece una atracción que ninguno tenía prevista. La diferencia de edad de 20 años se convierte entonces en uno de los ejes de la historia, que juega con los prejuicios sociales, las expectativas sobre las relaciones y las decisiones que cada persona toma para construir su futuro.

A medida que avanza la trama, Lucía deberá revisar una vida en la que se había acostumbrado a conformarse con lo que tenía y animarse a perseguir sus propios deseos. Javier, por su parte, también tendrá que enfrentarse a sus sentimientos y decidir qué quiere hacer con su vida.

Dirigida por Hernán Guerschuny, ¿Querés ser mi hijo? es una comedia romántica argentina y una adaptación de la película mexicana homónima de 2023. El elenco también cuenta con Jean-Pierre Noher y Charo López.