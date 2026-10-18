La preocupación de Luis Ventura por la salud de su hijo Antonito: la internación y su conmovedor relato

Sin embargo, uno de los episodios que más llamó la atención ocurrió durante la reciente entrega de los Martín Fierro de la Música, cuando el presidente de APTRA abandonó la ceremonia antes de su finalización.

Luis Ventura reveló por qué se retiró antes de los Martín Fierro de la Música

En su programa, Ventura explicó qué había ocurrido aquella noche y confirmó que su salida anticipada estuvo relacionada con la salud de Antonito.

“Yo me fui un poco antes de la finalización de la ceremonia y pasé por el sanatorio”, contó el periodista, dejando en claro que su prioridad era acompañar a su hijo.

Luego, llevó tranquilidad sobre su evolución y compartió una noticia alentadora.

“Antoñito estaba durmiendo, él está controlado y si los estudios ahora dan bien, estaría volviendo mañana a la casa”, explicó.

De esta manera, Ventura dejó abierta la posibilidad de que el nene recibiera el alta médica, siempre que los resultados de los estudios fueran favorables.

El conmovedor relato de Luis Ventura sobre la salud de su hijo Antonito

Más allá de la evolución médica de su hijo, el periodista también habló sobre lo que significa para su familia convivir diariamente con esta situación.

“Esta es una historia de todos los días, abrir los ojos y encontrarte con el panorama que te toca”, expresó con sinceridad.

Sus palabras reflejaron la preocupación constante que atraviesan tanto él como Fabiana Liuzzi, quienes acompañan a Antonito en cada etapa de su tratamiento.

En declaraciones anteriores, la madre del nene había explicado que su hijo no habla y que su condición puede provocar episodios de alteración del comportamiento y convulsiones esporádicas.

Mientras esperan los resultados de los últimos estudios, Ventura continúa pendiente de la evolución de Antonito, con la esperanza de que pueda regresar pronto a su casa.

Una situación familiar que el periodista decidió compartir públicamente y que muestra el costado más íntimo de su vida, lejos de las polémicas y de su habitual exposición televisiva.