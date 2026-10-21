La tremenda reacción de Julieta Prandi tras la publicación de Mateyko en defensa de Emanuel Ortega: "La cayó..."

Ante ese panorama, Flor de la V quiso saber directamente cómo había reaccionado su amiga frente a la publicación del conductor radial. La respuesta de Sebastián Waizer fue contundente y dejó en evidencia el dolor que le habría provocado la situación.

“Pésimo. Se puso a llorar. Pésimo”, expresó el peluquero, sin disimular el malestar que le generó a su amiga todo lo ocurrido.

Pero, según explicó, había otro detalle que volvía todavía más delicado el momento que estaba viviendo la modelo. “Era el Día de la Madre. Chicos, no voy a evitar decirles, era el cumple de Emanuel”, agregó, al mencionar que ese mismo día también coincidía con el cumpleaños de Emanuel Ortega.

Durante la charla televisiva, Waizer también compartió su mirada sobre la relación que mantenían Julieta Prandi y el cantante. Si bien reconoció que la pareja había atravesado dificultades, consideró que todavía existían posibilidades de superar esas diferencias. “Si bien hubo crisis, ellos podían salir de eso”, sostuvo al analizar el vínculo entre ambos.

Por último, el confidente de la modelo reflexionó sobre los conflictos que pueden aparecer en una pareja cuando las partes dejan de comprender o reconocer lo que siente el otro. En ese sentido, señaló que las diferencias pueden profundizarse cuando no hay espacio para expresar el malestar.

“Las relaciones empiezan a fallar cuando uno no valida al otro con lo que le pasa. En algún punto, Julieta al decir qué le molestaba y le cerraba las puertas vino una parte fea como en cualquier pareja. El enojo, la bronca y el ego”, concluyó.

De esta manera, Sebastián Waizer aportó nuevos detalles sobre el impacto emocional que habría tenido en Julieta Prandi la publicación de Juan Alberto Mateyko, en una jornada que ya venía siendo complicada para la modelo.

Qué dice el mensaje de apoyo de Juan Alberto Mateyko a Emanuel Ortega que hizo estallar a Julieta Prandi

La separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega, anunciada a menos de un mes de su casamiento por civil, sumó un nuevo capítulo de polémica. Esta vez, quien salió al cruce fue Juan Alberto Mateyko, amigo de la familia del cantante, que cuestionó públicamente a la modelo por la manera en que comunicó la ruptura.

El lunes 12 de octubre por la noche, Julieta Prandi confirmó la noticia a través de sus redes sociales. "Cada pareja es un mundo, con sus propios acuerdos, algunos no son negociables", expresó en una historia de Instagram. Además, explicó que decidió hacer pública la separación para evitar que comenzaran a circular distintas versiones.

Sin embargo, el domingo, Mateyko publicó un extenso mensaje en su cuenta de Instagram en el que defendió a Emanuel Ortega y criticó con dureza el comunicado de la conductora. El mensaje coincidió con el cumpleaños del artista.

"Vos no sos merecedor de un comunicado oficial (como en la triste época de la dictadura) para un final de relación con tu pareja", escribió el animador. También recordó que el cantante había acompañado públicamente a Prandi durante un momento difícil de su vida.

Luego, le dedicó un saludo especial a su amigo: "¡Te exijo que seas feliz!". En ese contexto, mencionó el doloroso relato de Gustavo Yankelevich sobre su nieto Valentín.

Finalmente, Mateyko dejó en claro que se hacía cargo de sus palabras y remarcó que nadie más era responsable de su publicación.