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El drástico gesto de Julieta Prandi tras separarse de Emanuel Ortega en medio de rumores de infidelidad

Tras el anuncio en redes sociales, Julieta Prandi tomó una rápida acción después de comunicar el final de su relación con Emanuel Ortega a un mes de casarse.

13 oct 2026, 10:55
El drástico gesto de Julieta Prandi tras separarse de Emanuel Ortega en medio de rumores de infidelidad

El drástico gesto de Julieta Prandi tras separarse de Emanuel Ortega en medio de rumores de infidelidad

El drástico gesto de Julieta Prandi tras separarse de Emanuel Ortega en medio de rumores de infidelidad

El drástico gesto de Julieta Prandi tras separarse de Emanuel Ortega en medio de rumores de infidelidad

Julieta Prandi sorprendió a todos en la noche del feriado del 12 de octubre al anunciar su separación de Emanuel Ortega a menos de un mes de casarse por civil luego de seis años de amor.

En medio del revuelo por el posteo de la modelo confirmando el final de la relación, se conoció cuál fue la drástica decisión que tomó desde su cuenta en Instagram en medio de los rumores de una supuesta infidelidad del cantante tras la versión que contó Ángel de Brito en LAM (América TV).

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"A nosotros nos había llegado que él tenía una relación con una chica en un estudio de grabación y que ella lo había descubierto y se había armado un escándalo tremendo", dijo el conductor sobre una versión que se había enterado meses atrás.

Julieta Prandi, tras confirmar la separación en las últimas horas, optó por borrar de su muro en la red social todas las publicaciones de 2026 en las que aparecía junto al músico en las que incluyó las del día del casamiento, en todo un gesto del final sin marcha atrás del matrimonio.

La última foto que dejó la modelo junto a su ahora exmarido es en enero de 2025 junto a varios integrantes de la familia y otra del 29 de diciembre de 2024 donde se la ve junto a Emanuel Ortega charlando al borde de una pileta.

Qué dijo Julieta Prandi al confirmar su separación de Emanuel Ortega

Julieta Prandi compartió una historia desde Instagram donde anunció su separación de Emanuel Ortega a un mes de haberse casado por civil.

"Hoy, después de seis años de haber iniciado esta historia de amor, con mucho dolor, tengo que decir que decidí dar un paso al costado en mi relación con Emanuel", comenzó su mensaje la modelo y conductora.

Y agregó: "Prefiero decirlo ahora, a tener que soportar dentro de unos días, las mil hipótesis y supuestos que nada tendrán que ver, seguramente con la verdad".

"Más allá de los papeles, que en definitiva no significan nada, cada pareja es un mundo, con sus propios acuerdos, algunos, no son negociables. Esto es lo que tengo para decir públicamente al respecto. Espero sepan respetar", cerró firme Julieta Prandi.

     

 

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