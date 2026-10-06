La venganza de la familia de Tini Stoessel y la tajante decisión de su abuela por la boda con Rodrigo De Paul

El conductor explicó que en esa fecha los padres de la cantante y su hermano viajarán bien lejos para estar excentos a todo lo que ocurre en torno al casamiento que será el sábado 19 de diciembre.

El sorpresivo viaje de los padres y el hermano de Tini Stoessel

"Tini se casa el 19 de diciembre. Los padres no están invitados a la boda y el hermano tampoco. Los primos están invitados y no van a ir", adelantó Ángel de Brito en LAM.

Y sumó que la familia habría planificado salir del país: "El 15 de diciembre, cuatro días antes de la boda, se suben a un avión y se van a Japón".

"Los padres y el hermano se van de viaje a Japón el 15 de diciembre los tres en familia a olvidarse todo este mal trago", remarcó el conductor sobre la interna en la familia de la cantante.

Además, Carolina Molinari sumó un dato revelador sobre el pedido que le habría hecho Tini Stoessel a su abuela para que ingrese al casamiento a su lado y cuál fue la dura respuesta que habría recibido.

"Tini le pidió a su abuela materna que entre al casamiento con ella, pero la abuela le dijo que 'de ninguna manera', porque estaba 100% del lado de sus padres", comentó la angelita.

"O sea, toda la familia en contra", observó el conductor sobre la feroz interna que atraviesa el clan. Además, explicó que Lionel Messi, gran amigo De Paul, tuvo injerencia de manera indirecta en la elección de esa fecha para el casamiento y poder estar presente.

"Messi influyó también porque se iba a hacer el 26 (la boda de Tini y De Paul) y en ese día se casaba la hermana de Messi por eso pasan la fecha. Al final ella tampoco se va a casar por todo lo que pasó en la familia de Messi y se pasó para el año que viene", concluyó el conductor.