El inesperado papel de Messi en la boda de Tini Stoessel y De Paul y el plan de los padres de la cantante ese día

“Messi influyó en esta boda porque, en un principio, la iban a hacer una semana después, creo que el 26. El 26 de diciembre se casaba la hermana de Messi y Leo les dijo: ‘No, se casa mi hermana. No la hagamos, porque si no tengo que ir a la de mi hermana’”, relató.

Así fue como la celebración de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul quedó establecida para el 19 de diciembre. “Entonces, por Messi, pasan al 19 la boda de Tini. Son amigos, De Paul lo ama”, agregó el conductor.

Lo llamativo es que, con el paso del tiempo, la hermana de Messi decidió postergar su propio casamiento. “Finalmente, la hermana de Messi no se casa por todo lo que pasó en la familia, por la muerte de su papá. Ella postergó el casamiento un año más, para el año que viene”, explicó De Brito.

El conductor también confirmó que la boda de Tini y De Paul sigue en pie y señaló que tendría un carácter más simbólico que religioso.

Pero la información que más llamó la atención llegó cuando Ángel de Brito contó qué harán los padres de la cantante durante ese día. Alejandro Stoessel, Fran Stoessel y Mariana Muzlera viajarán juntos a Japón el 15 de diciembre, pocos días antes de la celebración.

“Se van de viaje. El 15 de diciembre se suben a un avión y se van a donde no hay fans de Tini: a Japón. Se van a Japón los tres, en familia, a olvidar todo este maltrato”, aseguró el periodista.

La decisión generó sorpresa en el piso de LAM, especialmente porque Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera están separados. Ante la consulta de sus panelistas, De Brito explicó que ambos mantienen una buena relación pese a su separación.

“Bueno, los padres están separados hace cinco años y papá Stoessel tiene novia, pero está todo bien. Papá y mamá son amigos y, de hecho, hace unos días se fueron juntos a Cariló”, aclaró.

Por último, Ángel de Brito planteó una posibilidad respecto de la determinación de Tini Stoessel de dejar afuera de su boda a sus padres: consideró que la cantante podría arrepentirse de esa decisión en el futuro.

Cómo fue la filosa reacción de la mamá de Tini Stoessel en medio del conflicto familiar

En medio de la fuerte interna familiar que atraviesa Tini Stoessel con su padre, Alejandro Stoessel, su mamá, Mariana Muzlera, volvió a llamar la atención en redes con un particular mensaje.

La mujer compartió en sus historias de Instagram una frase contundente junto a un emoji de una cara guiñando el ojo: “El karma funciona siempre”.

La publicación se conoció poco después de que Ángel de Brito contara en LAM (América TV) un nuevo detalle sobre las negociaciones económicas entre la cantante y su padre. Según explicó el conductor, por ahora no existiría un acuerdo y la propuesta de Tini sería del cinco por ciento.

Aunque Mariana no nombró ni a su hija ni a Alejandro, ni hizo alusión directa al conflicto económico, el momento elegido para publicar el mensaje despertó interpretaciones en redes.