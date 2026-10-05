Ángel de Brito reveló cuánto le ofrece Tini Stoessel a su padre en medio de la guerra económica: "Es eso o nada"

El enfrentamiento entre Tini y Alejandro Stoessel trascendió públicamente durante los últimos meses, después de que la cantante decidiera terminar su vínculo profesional con su padre, quien había manejado su carrera durante 15 años. Tras esa ruptura, la artista impulsó una auditoría para revisar el manejo de su patrimonio y de las sociedades vinculadas con su actividad profesional.

El casamiento de Tini con Rodrigo De Paul también habría sido un punto clave en el comienzo de la crisis familiar. De acuerdo con lo relatado por De Brito, todo habría comenzado cuando la cantante le comunicó a su padre que iba a casarse con el futbolista y surgió la posibilidad de firmar un acuerdo prenupcial. "El conflicto empezó, como bien contaron algunos colegas, cuando Tini va a su padre y le dice: 'Me voy a casar con Rodrigo', está ahí todo bien: 'Te felicito, no sé qué, pongamos un prenupcial'. El padre dice eso. Ella fue y se lo planteó. A De Paul le dijo: 'Papá quiere un prenupcial'.'No te lo firmo', le dijo De Paul", contó De Brito.

De Brito también sumó otro dato relacionado con aquella etapa del vínculo entre Tini y De Paul: una millonaria propiedad que el futbolista quería comprar en Madrid. "Otro de los conflictos económicos era, en su momento, esto fue antes del casamiento, la famosa casa en Madrid, que De Paul quería comprar y valía 7 millones y medio de dólares", subrayó el periodista.

Cuál es el dato sobre la carrera de Tini Stoessel que genera preocupación

Los conflictos familiares que atraviesa Tini Stoessel con su padre ya comenzarían a reflejarse en algunos aspectos de su agenda laboral. Según contó Gustavo Méndez en La Mañana con Moria, la organización de varios compromisos artísticos estaría enfrentando dificultades, especialmente de cara a una de las presentaciones internacionales más importantes de las próximas semanas. "Hay mucha incertidumbre con lo que sucederá con el concierto de Estados Unidos del 18 de octubre. Si bien está casi todo vendido, dicen que peligra primero porque le bajaron a 6 bailarines de 12 porque ya que no tienen la visa de trabajo. La del equipo tampoco tendrían certeza de tenerla pese a que esto se viene preparando hace un año", reveló.

De acuerdo con la información aportada por el panelista, la producción y la comercialización de ese espectáculo continúan bajo la órbita de Alejandro Stoessel y su socio. Sin embargo, la tensa relación que existiría actualmente entre el productor y su hija complicaría la coordinación de varios aspectos vinculados a la puesta en marcha del show.

Pero las dudas no se limitarían únicamente a la presentación prevista en Estados Unidos. La cantante también tiene programados conciertos en Guatemala y Caracas, además de una fecha pautada para el 25 de octubre en México que, según indicó Méndez, podría verse afectada por problemas vinculados a la venta de entradas: "Cuando ella agotó el primer show en ese país, los organizadores tardaron un mes en poner la segunda fecha y la venta de entradas viene muy lenta. Estarían por suspenderlo por la baja venta de tickets".

Por ahora, no existe ningún comunicado oficial por parte de la artista ni de su equipo que confirme modificaciones en la gira. De esta manera, los rumores sobre posibles cancelaciones continúan siendo versiones sin una definición concreta respecto de los conciertos anunciados.