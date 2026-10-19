Luciana Salazar contó la verdad de su relación con Julieta Prandi tras la separación de Emanuel Ortega

En cuanto al ruido mediático que generó la separación, Luciana Salazar aseguró que lo primordial es que el cantante esté bien: "Un poco revolucionados porque mi familia es bastante perfil bajo en ese sentido pero después yo no me voy a meter ni hablar, solo le deseo lo mejor a mi primo porque lo adoro".

Consultada ante las cámaras del programa Puro Show (El Trece) por el vínculo que tiene con Julieta Prandi, Luli explicó que no tenían una relación cotidiana y solo se veían en reuniones familiares: "Con Julieta nos veíamos en los eventos familiares y nada, la mejor, ningún problema", aseguró.

"Me sorprendió todo: el casamiento, la separación, fue como todo muy rápido. Pero bueno, nada, son cosas que pasan”, cerró la modelo acerca de la boda por civil y rápida separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi.

El firme pedido de Evangelina Salazar sobre su hijo Emanuel Ortega tras la separación de Julieta Prandi

Evangelina Salazar se refirió por primera vez a la sorpresiva separación de su hijo Emanuel Ortega y Julieta Prandi a menos de un mes de casarse.

La esposa de Palito Ortega se refirió por primera vez a la situación que atraviesa su hijo y dejó su postura sobre el tema y evitando entrar en los detalles del final del matrimonio.

"De eso no voy a hablar porque es una cosa muy íntima", aseguró Evangelina Salazar antes del show de Palito Ortega del fin de semana en el Teatro Ópera al ser consultada por la separación de Emanuel y Julieta Prandi.

"¿Es difícil la situación que atraviesa la familia?", le consultaron a Evangelina ante las cámaras del ciclo Infama (América Tv). Y ella aseguró: "Qué vamos a hacer... Pero no voy a hablar de eso".

Sobre el final, Evangelina Salazar dejó en claro un concreto pedido a la prensa ante la reciente separación de su hijo: “Por supuesto estoy acompañando, hay que respetarlo”, señaló tajante.