Evangelina Salazar hizo un tajante pedido sobre su hijo Emanuel Ortega tras la separación de Julieta Prandi

"¿Es difícil la situación que atraviesa la familia?", le consultaron a Evangelina. Y ella aseguró: "Qué vamos a hacer... Pero no voy a hablar de eso".

Sobre el final, ante las cámaras de Infama (América Tv), Evangelina Salazar dejó en claro un concreto pedido a la prensa ante la reciente separación de su hijo: “Por supuesto estoy acompañando, hay que respetarlo”, señaló tajante.

Por su parte, Santiago Sposato desde el estudio aportó otro dato en torno al comunicado de Julieta Prandi confirmando su separación de Emanuel Ortega.

"A la familia (Ortega) no les gustó que el comunicado de Prandi sea tan cerca de este show, si está bien o no, ese es otro tema", aseguró el periodista.

India Ortega reveló el difícil momento que pasa su papá Emanuel tras separarse de Julieta Prandi

India Ortega, hija de Emanuel Ortega, rompió el silencio en una nota con el programa Infama tras la inesperada ruptura de su padre y Julieta Prandi a menos de un mes de casarse.

“Un poco sorprendida porque nadie se lo esperaba. Se casaron hace muy poco entonces nadie de mi familia se espera este momento. Triste, por verlo a mi papá así, por ver que una relación tan hermosa se termine de esta manera y espero que se pueda resolver de forma privada como tendría que haber sido desde el momento 1 y que esta situación se termine de una vez por todas”, manifestó la hija del cantante y Ana Paula Dutil.

"Ni mi papá ni nadie la está pasando muy bien. Yo y mi familia nos enteramos por el posteo de Julieta. Creo que mi papá también se enteró así. Sabía que estaban teniendo su historia con ella pero todavía no sabíamos de esa situación y cuando vimos la historia le escribimos a mi papá para preguntarle si era verdad", continuó sincera India Ortega.

Y dejó en claro que no se contactó con Prandi en este último tiempo y que sí charla constantemente con su papá Emanuel, reconociendo que está triste por la separación.

"Todavía no hablé con ella, prefiero que ellos puedan resolver sus temas, yo me voy a meter. Sí hablé bastante con mi papá y nunca lo vi tan triste. Lo afectó mucho cómo se dio todo pero yo sé que lo va a pasar como pasó otras situaciones más. No se esperaba la separación y mi papá ama a Julieta, lo veo en sus ojos y cómo habla de ella, que la defiende a muerte hasta el día de hoy. Me duele verlo triste y que se termine esta relación que yo pensé que iba a durar", concluyó India Ortega.