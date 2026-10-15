Martín Ortega reveló una fuerte teoría sobre la separación de Julieta Prandi y Emanuel

Martín Ortega opinó sobre Julieta Prandi y reveló qué pudo haber provocado la separación

Uno de los momentos más llamativos de la entrevista llegó cuando Martín se refirió a la decisión de Julieta Prandi de comunicar públicamente la ruptura. Si bien evitó cuestionarla directamente, dejó entrever que no compartía del todo su manera de manejar la situación.

"No estamos acostumbrados a este tipo de situaciones", insistió, al referirse a la exposición mediática del conflicto sentimental de su hermano.

Sobre su vínculo con la conductora, explicó: "No nos vimos mucho. Me pareció divina, es todo lo que puedo decir". Sin embargo, cuando le consultaron por la publicación que hizo para anunciar la separación, fue contundente: "No voy a hacer un juicio de valor sobre lo que hizo o no hizo. Siempre es mejor ser discreto con todo".

En otro tramo de la entrevista, Martín también habló sobre la personalidad de Emanuel y aseguró que suele mantener un perfil bajo.

"Emanuel es, a veces, demasiado callado. Fue muy raro verlo así en la nota, detrás de la puerta. Él es muy educado y quedó raro", sostuvo.

Además, reveló que había podido encontrarse con su hermano y contó cómo lo vio después de que trascendiera la noticia.

"Lo acabo de ver. Lo vi bien, no es una situación ni cómoda ni simpática, pero lo vi normal", afirmó.

La teoría de Martín Ortega sobre los celos de Julieta Prandi

Hacia el final de la entrevista, Martín fue consultado sobre los posibles motivos que llevaron a Julieta Prandi a terminar la relación y comunicarlo públicamente.

Fue entonces cuando planteó la posibilidad de que los celos hubieran influido en la decisión de la conductora, aunque aclaró que se trataba de una interpretación personal.

"Prandi se pudo haber enojado, pero es un tema de ellos. Mariana es amiga de Ana Paula. [...] Sé que Julieta es celosa, no la conozco demasiado, pero puedo decir eso", manifestó.

De esta manera, Martín Ortega dejó abierta la posibilidad de que un enojo hubiera desencadenado el conflicto, pero evitó confirmar cuál fue el verdadero motivo de la separación.

Mientras tanto, la ruptura de Julieta Prandi y Emanuel Ortega continúa despertando interrogantes y nuevas versiones sobre lo que ocurrió entre ellos.