“Todos me decían: ‘Tenés que internarte’. Y a mí me costaba mucho. Decía: ‘Sí, yo sé que tengo que hacerlo, lo voy a hacer’, pero pasaban los meses y no podía”, recordó.

Fue entonces cuando tomó una drástica decisión y recurrió a sus seres queridos para que intervinieran. “Yo le pedí a mi familia que me judicializaran y que me obligaran a internarme”, reveló.

Y profundizó sobre aquel desesperado pedido: “Sabía lo que pasaba, pero era incapaz de tomar una decisión para curarme. Háganlo porque lo necesito”.

La fuerte reflexión de Martín Ortega sobre su lucha contra las adicciones

Desde una nueva etapa de su vida, Martín decidió compartir su experiencia con el objetivo de transmitirles un mensaje a quienes atraviesan una situación similar.

“Yo no soy consejero de nadie, pero quiero decirles a los que se encuentran como era mi estado en el pasado, intérnense, es un trabajo muy duro. No piensen que van a poder solos. No se alejen de la familia”, expresó.

Asimismo, el hijo de Palito Ortega habló sin vueltas sobre las consecuencias que tuvo el consumo de cocaína en su vida y cómo terminó alejándose de sus seres queridos.

“Hoy estoy sano, pero había dejado a todos mis afectos. Empecé consumiendo cocaína, es una droga terrible, porque te desinhibe. Es muy peligrosa”, confesó.

Por último, recordó lo difícil que fueron los primeros tiempos de su internación y cómo, con el transcurso del tratamiento, pudo recuperar paulatinamente el contacto con su familia.

“Al principio es muy duro. No podés ver a nadie, después, a los dos meses, salidas con la familia, los fines de semana”, explicó.

Con su testimonio, Martín Ortega puso en valor el acompañamiento de sus afectos y la importancia de recurrir a profesionales para afrontar una problemática que marcó profundamente su vida.