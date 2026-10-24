Mauro Icardi volvió de México con la China Suárez y sorprendió con un doloroso mensaje sobre sus hijas

La publicación dejó una clara indirecta para Wanda Nara y volvió a poner el foco en el conflicto familiar que atraviesan. A través de sus palabras, Mauro Icardi manifestó su deseo de compartir más tiempo con Francesca e Isabella y dejó entrever que continuará con su reclamo legal para poder disfrutar de momentos junto a ellas.

El mensaje llegó después de una escapada en la que el delantero estuvo acompañado por la China Suárez y los tres hijos de la actriz: Rufina, fruto de su relación con Nicolás Cabré, y Magnolia y Amancio, los pequeños que tuvo con Benjamín Vicuña.; así como también la madre de la ex Casi ángeles, Marcela Riveiro.

De hecho, en otra de sus historias de Instagram, el futbolista había compartido una fotografía disfrutando de una piscina natural junto a su pareja, su suegra y los chicos, en un entorno paradisíaco de México.

Así, mientras mostró postales de disfrute durante el viaje, Icardi también eligió expresar públicamente la tristeza por la ausencia de sus hijas y reafirmar su intención de seguir luchando por ellas.

Cuál es la predicción bomba de una vidente para el futuro de la China Suárez con Mauro Icardi

La China Suárez y Mauro Icardi quedaron en el centro de una impactante predicción de la vidente Kiara Ríos, quien anticipó un posible casamiento, habló de un embarazo y lanzó una fuerte advertencia sobre el futuro sentimental de la pareja.

Las declaraciones se conocieron durante una entrevista en Mitre Live, donde la especialista compartió sus pronósticos sobre la actriz y el futbolista. “A medida que vas hablando se me vienen un montón de cosas sobre la China y Mauro. Y mirá que yo anticipé el divorcio de él con Wanda porque dije que iba a salir en el segundo semestre, como pasó”, aseguró antes de revelar su predicción más contundente.

“Te cuento que entre diciembre de este año y junio de 2027 la China se va a casar con Mauro Icardi”, lanzó Ríos. Sin embargo, según su visión, la relación no tendría un desenlace feliz después de dar ese paso.

“Ella no va a descansar hasta casarse con él. Y luego de eso el karma le va a caer a la China y se van a separar. Todo lo que hacés, vuelve”, sostuvo.

Además, anticipó un embarazo y señaló una supuesta infidelidad como motivo de la ruptura. “Ella va a quedar embarazada también, pero se van a separar porque a ella le vuelve todo lo que hizo. Por eso te hablo de karma”, afirmó.

La vidente insistió en que la separación se produciría por una infidelidad de Icardi. “El karma va a hacer que se separen. Y esa separación será por una infidelidad y eso quiere decir que él la va a engañar a ella”, aseguró. También hizo apreciaciones personales sobre la China y mencionó supuestas energías de resentimiento y enojo.

Por último, Ríos se refirió al futuro profesional del delantero y puso en duda su continuidad en el fútbol. “Yo no lo veo a Icardi jugando al fútbol en el futuro. Él se está replanteando todo estos meses que está sin trabajo y quiere hacer otro tipo de cosas”, expresó. Además, lo imaginó vinculado a los negocios inmobiliarios.

Vale aclarar que estas declaraciones corresponden a las predicciones de la vidente y no constituyen hechos comprobados sobre el futuro de la pareja.