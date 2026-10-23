Mauro Icardi reposteó la foto íntima con la China Suárez y le dedicó una canción con una frase contundente

De esta manera, Icardi acompañó la dedicatoria de la actriz con una canción que destaca su belleza y refuerza el tono romántico de la publicación.

Cuál fue el blooper que protagonizó Edith Hermida en vivo que terminó metiendo a la China Suárez

Edith Hermida quiso hacer catarsis sobre su paso por MasterChef Celebrity (Telefe), pero una declaración inesperada terminó convirtiéndose en el momento más comentado de la charla. Durante un móvil con Cortá por Lozano (Telefe), la panelista expresó su hartazgo con el reality y nombró a la China Suárez, provocando las carcajadas de China Ansa y protagonizando una desopilante perlita televisiva.

Todo comenzó cuando la conversación giró hacia una de las pruebas culinarias que Ansa compartió con Edith en el programa de Telefe. La periodista rememoró el desafío en el que tuvieron que enfrentarse preparando una misma salsa, con el objetivo de superar a su contrincante y asegurarse un lugar en el balcón. Al recordar el resultado, no pudo disimular su asombro.

“Era muy difícil y teníamos que hacer duplas. Competíamos y me tocó contra Edith Hermida. Le tenías que ganar a tu dupla, que tenía la misma salsa que vos”, explicó.

A continuación, la periodista repasó con ironía cómo terminó aquella competencia y reconoció que no esperaba quedar en desventaja frente a su compañera. “Pensé que era pan comido. Y La zorra termina subiendo al balcón con un arroz con huevo revuelto”.

La definición llegó rápidamente a Edith, que tuvo la oportunidad de contestar en vivo. Lejos de mostrarse molesta, la panelista recogió el guante y aprovechó para remarcar que había logrado avanzar en el certamen gastronómico. “¿Muy zorra dijo? Subí al balcón, sí”.

Pero el intercambio tomó un rumbo completamente distinto segundos después. En lugar de quedarse en la anécdota de la competencia, Hermida aprovechó el momento para expresar su cansancio con el programa y lanzó una frase que sorprendió a todos los presentes. “Estoy agotada, me tiene podrida todo el elenco de MasterChef y sobre todo la China Suárez”, disparó.

La referencia a la actriz tomó desprevenidos a quienes participaban del móvil y generó risas en plena transmisión. De esta manera, lo que había comenzado como un recuerdo divertido de una prueba culinaria terminó con Edith descargándose sin filtros sobre MasterChef Celebrity y dejando una de las escenas más inesperadas de la televisión.