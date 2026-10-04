Mauro Szeta y los misterios que renovaron su pasión por el periodismo: "Explorar temas que eran totalmente desconocidos me revitaliza"

Entre los informes que adelantó, mencionó una investigación sobre un barco abandonado al que acude un equipo que busca registrar supuestos fenómenos paranormales mediante herramientas tecnológicas y mediciones de sonidos.

Frente a esas experiencias, Szeta remarcó que su objetivo es escuchar a los protagonistas y conocer sus relatos. “Yo no juzgo, yo escucho”, sostuvo. Y agregó: “A mí me gusta escuchar y explorar los fenómenos. Yo no voy a hacer una nota con el prejuicio de bueno, malo, creo, no creo, sino es imposible hacer una entrevista”.

Mauro Szeta contó qué lo revitalizó después de años de crónica policial

La ampliación de la temática tuvo un efecto personal para el periodista, quien reconoció que la rutina de la cobertura diaria había empezado a generarle una sensación de repetición.

“Cuando uno piensa que la carrera de uno empieza como a mesetarse, porque uno todos los días repite la crónica policial y empieza como a sentir que es reiterado, de repente encontrar este universo…”, expresó, al explicar el entusiasmo que le produjo esta nueva etapa.

“Explorar temas que para mí eran totalmente desconocidos me revitaliza”, afirmó. También destacó el intercambio con su equipo: “Me gusta sentarme en las reuniones de producción y escuchar temas que digo: está bueno meternos acá, vamos por este lado”.

En ese sentido, señaló que el formato semanal le permite profundizar las investigaciones. “En el día a día estamos con la noticia caliente, te lleva puesto. Entonces, a veces, lo que te permite un programa semanal es la calidad del producto que después entregás”, reflexionó.

De todos modos, aclaró que “el policial sigue siendo parte del programa”. Entre los casos que más lo movilizaron mencionó la desaparición de Sofía Herrera, cuya historia abordaron con un viaje para realizar el informe.

Otro de los ejes que busca desarrollar es el de los daños a la salud vinculados con ciertas prácticas y productos utilizados con fines estéticos. Según adelantó, el ciclo recoge testimonios de personas que atravesaron graves complicaciones después de someterse a esos tratamientos.

“A mí me gusta mucho y estoy muy metido y muy comprometido con todo aquello que son daños a la salud”, señaló.

Feliz con su presente en América TV, Szeta cerró con una invitación a conocer la propuesta de los domingos (22hs), al término de GPS: “Estén preparados para ver mundos desconocidos, mundos conocidos, protagonistas de los casos más impactantes del policial y, sobre todo, cuestiones que tienen que ver con el daño a la salud”.

Mauro Szeta presenta se consolida en América TV con una agenda que va más allá del policial

Todos los domingos a las 22, al término de GPS, Mauro Szeta presenta ocupa la pantalla de América TV con una propuesta que combina casos policiales, investigaciones sobre fenómenos paranormales y problemáticas vinculadas con la salud.

Junto a los periodistas Cristian Mercatante y Caro Fernández, Szeta profundiza una búsqueda que amplía los límites de la crónica policial tradicional y pone en discusión temas poco explorados en televisión.

Con esa variedad de contenidos, el ciclo se afianza en su horario y genera debates que también se trasladan a las redes sociales.