Mauro Szeta reveló qué sostienen las defensas de Maxi Ghione y Joaquín Levinton tras las graves denuncias

Szeta aclaró que esa es la versión del denunciante y presentó la explicación que recibió de la otra parte. “La defensa de Maxi Ghione lo que me dice a mí es que se trata de una extorsión ”, afirmó.

Según informó, los abogados del actor sostienen que el conflicto habría estado relacionado con estupefacientes y señalan al denunciante como un supuesto proveedor de drogas. Esa acusación forma parte de la postura defensiva y deberá ser investigada.

Durante su análisis, Szeta también se refirió al allanamiento realizado en la vivienda del actor. Según explicó, se encontraron cuatro armas cuya tenencia estaría registrada legalmente. Esa circunstancia, sin embargo, no permite determinar por sí sola si alguna fue utilizada en el episodio denunciado.

El periodista mencionó, además, la existencia de conversaciones posteriores al encuentro. “Hay chats que revelan que después de los hechos hay una demanda constante del denunciante para que Maxi Ghione le pague ”, señaló.

Szeta planteó que esos reclamos podrían corresponder al pago del supuesto servicio sexual, aunque el motivo de los mensajes es uno de los puntos que deberá esclarecer la investigación.

También indicó que las conversaciones sugerirían que ambos se conocían desde antes. Sin precisar el alcance de ese vínculo, sostuvo que los próximos avances judiciales permitirán conocer con mayor claridad la situación del actor.

El análisis de Mauro Szeta sobre la denuncia contra Joaquín Levinton

En cuanto a Joaquín Levinton, Szeta repasó la denuncia de una expareja que lo acusa de distintos episodios de violencia y abuso sexual. Según explicó, la mujer había realizado una presentación en 2022 y ahora ratificó y amplió sus señalamientos.

De acuerdo con el relato expuesto por el periodista, la denunciante asegura que fue obligada a consumir cocaína y sometida a prácticas sexuales contra su voluntad. También afirma que conservó videos vinculados con los hechos denunciados, que podrían aportar elementos a la causa.

Szeta se detuvo en otro punto de esa presentación: según indicó, la mujer habría enviado esos registros al cantante antes de volver a denunciarlo. El significado de ese intercambio y su contexto deberán ser evaluados por la Justicia.

Por su parte, Levinton rechazó las acusaciones mediante un descargo en redes sociales. Según repasó el periodista, el músico sostiene que es víctima de una extorsión sistemática y de hostigamiento desde hace cuatro años.

Szeta agregó que el cantante afirmó que su abogado cuenta con documentación para refutar la denuncia. Así, tanto los elementos mencionados por la mujer como los que presente la defensa deberán ser analizados en el expediente.

Consultado sobre la posibilidad de que Levinton sea detenido, el periodista consideró que no sería una medida inmediata con la información expuesta hasta ese momento. También se refirió al debate sobre las eventuales decisiones laborales que pueden surgir frente a una denuncia.

“Hay que empezar a investigar todo lo que ella dice y ver si hay forma de probarlo ”, expresó Szeta. De esta manera, remarcó que será el avance de cada causa el que permita esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.