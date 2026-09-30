A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
Exclusivo | PrimiciasYa

Mauro Szeta reveló qué sostienen las defensas de Maxi Ghione y Joaquín Levinton tras las graves denuncias

En una entrevista con PrimiciasYa, Mauro Szeta repasó la situación de Maxi Ghione y Joaquín Levinton, explicó qué sostiene cada defensa y señaló los elementos que deberá investigar la Justicia.

A24.com | Juan Pablo Godino
por Juan Pablo Godino | 30 sept 2026, 17:42
Mauro Szeta reveló qué sostienen las defensas de Maxi Ghione y Joaquín Levinton tras las graves denuncias

Mauro Szeta reveló qué sostienen las defensas de Maxi Ghione y Joaquín Levinton tras las graves denuncias

Mauro Szeta reveló qué sostienen las defensas de Maxi Ghione y Joaquín Levinton tras las graves denuncias

Mauro Szeta reveló qué sostienen las defensas de Maxi Ghione y Joaquín Levinton tras las graves denuncias

Las denuncias contra Maxi Ghione y Joaquín Levinton quedaron bajo la mirada de Mauro Szeta, quien en diálogo con PrimiciasYa analizó la situación judicial de ambos y repasó las versiones enfrentadas. El periodista explicó que, aunque se trata de causas diferentes, las defensas de los dos artistas sostienen que son víctimas de extorsión.

Cabe recordar que en el caso de Levinton, una expareja lo denunció por abuso sexual, violencia física y psicológica y amenazas. Por su parte, Ghione fue denunciado por un trabajador sexual, quien aseguró que el actor lo habría retenido contra su voluntad y amenazado con armas de fuego. La causa investiga una presunta privación ilegítima de la libertad, amenazas calificadas y tenencia indebida de armas.

Ghione está preso. Levinton está en libertad ”, resumió Szeta al marcar la principal diferencia entre los casos. Además, mencionó los mensajes y registros audiovisuales que podrían aportar elementos a las investigaciones.

En el caso del actor, el periodista indicó que continúa detenido en Santa Fe y que se espera la audiencia imputativa en Rafaela. Según relató, el denunciante sostiene que el actor lo contrató para un encuentro sexual de una hora y que luego lo habría retenido contra su voluntad durante cinco horas, amenazado con un arma de fuego y drogado.

Szeta aclaró que esa es la versión del denunciante y presentó la explicación que recibió de la otra parte. “La defensa de Maxi Ghione lo que me dice a mí es que se trata de una extorsión ”, afirmó.

Según informó, los abogados del actor sostienen que el conflicto habría estado relacionado con estupefacientes y señalan al denunciante como un supuesto proveedor de drogas. Esa acusación forma parte de la postura defensiva y deberá ser investigada.

Durante su análisis, Szeta también se refirió al allanamiento realizado en la vivienda del actor. Según explicó, se encontraron cuatro armas cuya tenencia estaría registrada legalmente. Esa circunstancia, sin embargo, no permite determinar por sí sola si alguna fue utilizada en el episodio denunciado.

El periodista mencionó, además, la existencia de conversaciones posteriores al encuentro. “Hay chats que revelan que después de los hechos hay una demanda constante del denunciante para que Maxi Ghione le pague ”, señaló.

Szeta planteó que esos reclamos podrían corresponder al pago del supuesto servicio sexual, aunque el motivo de los mensajes es uno de los puntos que deberá esclarecer la investigación.

También indicó que las conversaciones sugerirían que ambos se conocían desde antes. Sin precisar el alcance de ese vínculo, sostuvo que los próximos avances judiciales permitirán conocer con mayor claridad la situación del actor.

El análisis de Mauro Szeta sobre la denuncia contra Joaquín Levinton

En cuanto a Joaquín Levinton, Szeta repasó la denuncia de una expareja que lo acusa de distintos episodios de violencia y abuso sexual. Según explicó, la mujer había realizado una presentación en 2022 y ahora ratificó y amplió sus señalamientos.

De acuerdo con el relato expuesto por el periodista, la denunciante asegura que fue obligada a consumir cocaína y sometida a prácticas sexuales contra su voluntad. También afirma que conservó videos vinculados con los hechos denunciados, que podrían aportar elementos a la causa.

Szeta se detuvo en otro punto de esa presentación: según indicó, la mujer habría enviado esos registros al cantante antes de volver a denunciarlo. El significado de ese intercambio y su contexto deberán ser evaluados por la Justicia.

Por su parte, Levinton rechazó las acusaciones mediante un descargo en redes sociales. Según repasó el periodista, el músico sostiene que es víctima de una extorsión sistemática y de hostigamiento desde hace cuatro años.

Szeta agregó que el cantante afirmó que su abogado cuenta con documentación para refutar la denuncia. Así, tanto los elementos mencionados por la mujer como los que presente la defensa deberán ser analizados en el expediente.

Consultado sobre la posibilidad de que Levinton sea detenido, el periodista consideró que no sería una medida inmediata con la información expuesta hasta ese momento. También se refirió al debate sobre las eventuales decisiones laborales que pueden surgir frente a una denuncia.

Hay que empezar a investigar todo lo que ella dice y ver si hay forma de probarlo ”, expresó Szeta. De esta manera, remarcó que será el avance de cada causa el que permita esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Mauro Szeta Maxi Ghione Joaquín Levinton

Lo más visto