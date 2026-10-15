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Máxima preocupación por Denisse González: la internaron por cuarta vez y su mensaje generó inquietud

La ex Gran Hermano atraviesa un nuevo momento delicado de salud y confirmó que tuvo que ser hospitalizada otra vez por la enfermedad autoinmune que le diagnosticaron este invierno. Aquí, el mensaje de Denisse González desde el hospital.

15 oct 2026, 12:41
Máxima preocupación por Denisse González: la internaron por cuarta vez y su mensaje generó inquietud

Máxima preocupación por Denisse González: la internaron por cuarta vez y su mensaje generó inquietud

Máxima preocupación por Denisse González: la internaron por cuarta vez y su mensaje generó inquietud

Máxima preocupación por Denisse González: la internaron por cuarta vez y su mensaje generó inquietud

La preocupación por la salud de Denisse González volvió a crecer luego de que la exparticipante de Gran Hermano confirmara que debió ser internada por cuarta vez en lo que va de 2026. La influencer atraviesa nuevamente un delicado momento a raíz de una caída en sus niveles de plaquetas, una situación que la obligó a regresar al hospital y a poner en pausa sus actividades para enfocarse en su recuperación.

Fue la propia Denisse González quien decidió compartir la noticia con sus seguidores a través de sus historias de Instagram. Desde la cama del centro médico, publicó una imagen y acompañó la postal con un breve mensaje en el que explicó el motivo de su internación y anticipó que se tomará unos días para descansar.

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“4ta internación. Las plaquetas volvieron a bajar”, escribió la joven al dar a conocer la novedad sobre su estado de salud. Además, aprovechó la oportunidad para agradecerles a quienes la acompañan en este difícil proceso y dejar en claro que, por el momento, su prioridad será recuperarse.

“Voy a tomarme unos días para descansar y enfocarme en mi salud. Gracias por acompañarme siempre”, expresó la novia de Bautista Mascia, que volvió a generar inquietud entre sus seguidores al revelar que debe enfrentar un nuevo episodio relacionado con la enfermedad que le diagnosticaron.

Cabe recordar que Denisse González padece púrpura trombocitopénica inmune (PTI), una enfermedad autoinmune que provoca que el organismo destruya sus propias plaquetas. Esta condición puede ocasionar una disminución considerable de estos componentes de la sangre y requiere un seguimiento médico para controlar su evolución.

Cuándo le detectaron a Danisse González la enfermedad autoinmune

Denisse González ya había atravesado varias internaciones durante este año debido a las complicaciones vinculadas con su cuadro. El primer episodio ocurrió el 31 de julio, cuando un análisis de rutina reveló que tenía apenas 3.000 plaquetas, una cifra muy por debajo del rango de referencia informado en su caso. Ante ese resultado, debió permanecer diez días hospitalizada.

Sin embargo, la situación volvió a complicarse pocas semanas después. El 19 de agosto, la exhermanita tuvo que regresar al centro médico tras presentar un sangrado inusual y lesiones en la boca. En aquella oportunidad, su recuento de plaquetas llegó a descender hasta las 1.000 y recibió un tratamiento que incluyó una inyección en el abdomen.

En septiembre, la exparticipante de Gran Hermano 2023/2024 había compartido una noticia alentadora sobre su evolución. A través de sus redes sociales, contó que sus médicos consideraban que habían encontrado un tratamiento que podía resultar efectivo para su enfermedad. De todas maneras, aclaró que debía continuar con controles médicos y realizarse hemogramas todas las semanas para seguir de cerca sus valores.

Pero la esperanza de alcanzar una mayor estabilidad se vio interrumpida hacia finales de ese mismo mes. El 29 de septiembre, una nueva disminución en sus niveles de plaquetas derivó en su tercera internación del año.

Ahora, con esta cuarta hospitalización, Denisse González vuelve a atravesar un momento complejo en su lucha contra la PTI. Mientras se toma unos días para descansar y concentrarse en su salud, la influencer decidió mantener informados a sus seguidores sobre lo que está viviendo y agradecerles el acompañamiento en medio de esta situación.

     

 

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