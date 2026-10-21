Mica Viciconte mostró el tatuaje que se quiere quitar de una parte íntima de su cuerpo: "Llegó la hora"

Además, Viciconte adelantó que compartirá con sus seguidores cómo será el procedimiento para borrarlo y qué deberá atravesar durante el tratamiento. “Les voy a contar si duele o no, cuántas sesiones son ”, aseguró.

De esta manera, la mediática anticipó que mostrará el paso a paso de la experiencia en sus redes sociales, donde contará los detalles del proceso y las sensaciones que le genere. Mica ya tomó la decisión de despedirse del tatuaje y ahora sus seguidores podrán acompañarla durante esta nueva etapa.

Cómo vivió el embarazo Mica Viciconte con Fabián Cubero

Mica Viciconte recordó cómo vivió los últimos meses de su embarazo de Luca, el hijo que tuvo con Fabián Cubero, y reveló la particular condición que le puso al exfutbolista durante esa etapa. En una charla con el streaming Criemos Libres, la panelista contó que continuar con sus compromisos laborales y dejar de entrenar le resultó difícil de sobrellevar.

Durante el último mes de gestación, Mica trabajaba nueve horas por día en MasterChef y ya no podía mantener su rutina de actividad física. Esa situación comenzó a afectarla y decidió plantearle una regla a su pareja: si ella no podía entrenar, él tampoco lo haría. "El mes antes de parir obviamente yo ya estaba muy complicada, estaba nueve horas por día en MasterChef y dejé de entrenar. Yo le dije a Fabi que si yo no podía entrenar él tampoco podía, porque el hijo es de los dos. Y si yo no podía ir, él tampoco. A mí me re afectó no poder ir a entrenar", explicó.

La condición se mantuvo después del nacimiento de Luca. Viciconte le pidió a Cubero que estuviera a su lado durante las primeras dos semanas y que no retomara el gimnasio mientras ella atravesaba el puerperio. Recién cuando recibió la autorización médica para volver a entrenar, a los 29 días del parto, le dio permiso para que él también retomara su rutina.

Con el paso del tiempo, la mediática reconoció que hoy podría manejar la situación de otra manera. "No sé si lo volvería a hacer, con el diario del lunes aprendí que podría haber ido a entrenar, no sé si todos los días, porque si yo estoy re mal con el bombo y él se va todos los días a entrenar relajadísimo no me gusta", concluyó.