La sorpresiva declaración de Mica Viciconte a Fabián Cubero por su aniversario: "Que quede registrado"

Pero en una fecha tan especial, Mica decidió romper con esa costumbre. Durante el programa, tuvo un gesto que terminó convirtiéndose en una inesperada declaración de amor hacia el exfutbolista: "Por unos 9 años hermosos, te amo".

A su vez, Fabián compartió en sus redes sociales el fragmento del streaming en el que Mica realizó la declaración y decidió responderle públicamente. "Para que quede registrado. Yo también te amo", escribió.

Cuál fue la sorpresiva confesión Fabián Cubero y Mica Viciconte sobre su intimidad

Después de más de siete años de relación, Fabián Cubero y Mica Viciconte se animaron a hablar sin filtros sobre un costado poco conocido de su vínculo. En una charla con Pampita para Infobae, la pareja reveló las claves que ponen en práctica para mantener viva la conexión y evitar caer en la monotonía.

El exfutbolista fue quien rompió el hielo y destacó una característica que admira especialmente de su compañera. "Ella es muy pasional, muy fogosa en la intimidad", aseguró Cubero. Luego agregó que ambos buscan mantener la chispa con creatividad: "Somos de innovar bastante en la pareja, tenemos una valijita con juguetes y cositas", comentó entre risas.

Mica, por su parte, coincidió en la importancia de sumar nuevos estímulos dentro del vínculo. "Me parece que en una pareja hay que buscar pequeños incentivos", señaló, aunque admitió que no siempre se anima del todo: "Yo soy más tímida en ese sentido, hay que jugar y nos reímos".

La panelista también contó algunos recursos que fue incorporando con el tiempo para sorprender a su pareja. "También tengo disfraces, mucho de encaje", reveló, aunque aclaró que no logra sostener el personaje: "No viene con acting porque me tiento, si no, no puedo".

Entre carcajadas, recordó una anécdota que terminó siendo un momento de complicidad entre ambos. "Una vez salí del baño con un chupetín y pensé: 'Flaca, ya sos grande'", relató. Pese a la vergüenza inicial, reconoció que el episodio se transformó en una historia graciosa: "Pero terminó siendo divertido".

Cubero, en cambio, explicó que su forma de generar momentos especiales pasa por otro tipo de detalles. "Yo no uso disfraz, pero me gusta poner música, velas y masajes. Yo armo todo de la nada", contó, dejando en claro que suele ser quien prepara el ambiente para sorprender a Mica.

Lejos de los conflictos mediáticos que rodean a otras parejas del espectáculo, Cubero y Viciconte mostraron una faceta relajada y genuina, donde el humor, la complicidad y la crianza compartida de su hijo Luca se convierten en los pilares de una relación sólida y divertida.