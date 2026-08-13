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La sorpresiva declaración de Mica Viciconte a Fabián Cubero por su aniversario: "Que quede registrado"

Mica Viciconte sorprendió a Fabián Cubero en su aniversario con una declaración especial que rompió una de las costumbres de la pareja tras 9 años juntos.

13 ago 2026, 00:21
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Mica Viciconte y Fabián Cubero.jpg
Mica Viciconte y Fabián Cubero.jpg

Hay parejas que construyen su historia a fuerza de grandes gestos y otras que encuentran sus propias formas de demostrar lo que sienten. Mica Viciconte y Fabián Cubero pertenecen, de alguna manera, a este último grupo. Después de nueve años juntos, la relación se consolidó atravesando distintas etapas, momentos difíciles y también grandes alegrías, entre ellas el nacimiento de su hijo, Luca.

Este 12 de agosto, la pareja celebró un nuevo aniversario y Mica decidió hacer algo que, por pequeño que pudiera parecer, tuvo un significado enorme dentro de su vínculo.

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A lo largo de los años, Viciconte contó en distintas oportunidades que no suele decir "te amo". Incluso, explicó que desde el comienzo de la relación le había dejado en claro a Cubero que esa no era una expresión que utilizara habitualmente y que él había aceptado esa particularidad de su manera de querer.

Con el tiempo, incluso Fabián adoptó esa dinámica. En una charla en el stream La Jugada, Mica le contó a Daniela Celis que Cubero tampoco suele decirle "te amo", justamente porque conoce su postura y sabe que ella tampoco acostumbra hacerlo.

Pero en una fecha tan especial, Mica decidió romper con esa costumbre. Durante el programa, tuvo un gesto que terminó convirtiéndose en una inesperada declaración de amor hacia el exfutbolista: "Por unos 9 años hermosos, te amo".

A su vez, Fabián compartió en sus redes sociales el fragmento del streaming en el que Mica realizó la declaración y decidió responderle públicamente. "Para que quede registrado. Yo también te amo", escribió.

Cuál fue la sorpresiva confesión Fabián Cubero y Mica Viciconte sobre su intimidad

Después de más de siete años de relación, Fabián Cubero y Mica Viciconte se animaron a hablar sin filtros sobre un costado poco conocido de su vínculo. En una charla con Pampita para Infobae, la pareja reveló las claves que ponen en práctica para mantener viva la conexión y evitar caer en la monotonía.

El exfutbolista fue quien rompió el hielo y destacó una característica que admira especialmente de su compañera. "Ella es muy pasional, muy fogosa en la intimidad", aseguró Cubero. Luego agregó que ambos buscan mantener la chispa con creatividad: "Somos de innovar bastante en la pareja, tenemos una valijita con juguetes y cositas", comentó entre risas.

Mica, por su parte, coincidió en la importancia de sumar nuevos estímulos dentro del vínculo. "Me parece que en una pareja hay que buscar pequeños incentivos", señaló, aunque admitió que no siempre se anima del todo: "Yo soy más tímida en ese sentido, hay que jugar y nos reímos".

La panelista también contó algunos recursos que fue incorporando con el tiempo para sorprender a su pareja. "También tengo disfraces, mucho de encaje", reveló, aunque aclaró que no logra sostener el personaje: "No viene con acting porque me tiento, si no, no puedo".

Entre carcajadas, recordó una anécdota que terminó siendo un momento de complicidad entre ambos. "Una vez salí del baño con un chupetín y pensé: 'Flaca, ya sos grande'", relató. Pese a la vergüenza inicial, reconoció que el episodio se transformó en una historia graciosa: "Pero terminó siendo divertido".

Cubero, en cambio, explicó que su forma de generar momentos especiales pasa por otro tipo de detalles. "Yo no uso disfraz, pero me gusta poner música, velas y masajes. Yo armo todo de la nada", contó, dejando en claro que suele ser quien prepara el ambiente para sorprender a Mica.

Lejos de los conflictos mediáticos que rodean a otras parejas del espectáculo, Cubero y Viciconte mostraron una faceta relajada y genuina, donde el humor, la complicidad y la crianza compartida de su hijo Luca se convierten en los pilares de una relación sólida y divertida.

     

 

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