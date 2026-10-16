Mirtha Legrand, tras recibir el alta luego de casi tres semanas internada: "La pasé mal"

Qué tuvo Mirtha Legrand y por qué estuvo casi tres semanas internada

Mirtha Legrand permaneció 18 días internada en el Sanatorio Mater Dei por un cuadro de neumopatía, según trascendió. La conductora había reingresado el 18 de septiembre, pocos días después de una primera hospitalización por bronquitis. Durante su segunda internación recibió tratamiento para el cuadro respiratorio con administración de antibióticos y asistencia kinesiológica.

La diva recibió el alta médica el 6 de octubre y regresó a su casa acompañada por su familia. Antes de su salida, el sanatorio había informado que evolucionaba favorablemente, permanecía en una habitación común y progresaba en su rehabilitación kinesiológica. El comunicado del alta indicó que continuaría con la recuperación en su domicilio para luego retomar sus actividades.