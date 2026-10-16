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ROMPIÓ EL SILENCIO

Mirtha Legrand, tras recibir el alta luego de casi tres semanas internada: "La pasé mal"

La diva de los almuerzos, Mirtha Legrand, habló luego de haber recibido al alta después de un momento de salud delicado.

16 oct 2026, 18:41
Mirtha Legrand, tras recibir el alta luego de casi tres semanas internada: La pasé mal

Mirtha Legrand, tras recibir el alta luego de casi tres semanas internada: "La pasé mal"

Mirtha Legrand, tras recibir el alta luego de casi tres semanas internada: La pasé mal

Mirtha Legrand, tras recibir el alta luego de casi tres semanas internada: "La pasé mal"

Carlos Rottemberg contó que habló con Mirtha Legrand después de su última internación, que se extendió durante casi tres semanas. El empresario teatral y exproductor de la conductora compartió una frase con la que ella describió el difícil momento que atravesó.

Según reveló Rottemberg, la diva fue contundente al recordar su paso por el centro de salud: “Esta vez la pasé mal”. Con esas palabras, Mirtha le transmitió cómo había vivido la internación.

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La conversación también tuvo espacio para el humor. El empresario contó que, al iniciar la charla, la saludó con una frase que suele repetirle: “Tenemos que pensar qué país le vamos a dejar a Mirtha Legrand”.

Rottemberg aseguró que ese comentario siempre le saca carcajadas a la conductora. Así, entre la sinceridad sobre lo vivido y una broma habitual entre ambos, compartió detalles del diálogo que mantuvieron después de la internación.

Qué tuvo Mirtha Legrand y por qué estuvo casi tres semanas internada

Mirtha Legrand permaneció 18 días internada en el Sanatorio Mater Dei por un cuadro de neumopatía, según trascendió. La conductora había reingresado el 18 de septiembre, pocos días después de una primera hospitalización por bronquitis. Durante su segunda internación recibió tratamiento para el cuadro respiratorio con administración de antibióticos y asistencia kinesiológica.

La diva recibió el alta médica el 6 de octubre y regresó a su casa acompañada por su familia. Antes de su salida, el sanatorio había informado que evolucionaba favorablemente, permanecía en una habitación común y progresaba en su rehabilitación kinesiológica. El comunicado del alta indicó que continuaría con la recuperación en su domicilio para luego retomar sus actividades.

     

 

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