Mirtha Legrand recibió el alta médica tras casi tres semanas internada

La actualización llegó después del parte emitido el lunes que ya había anticipado una evolución favorable. “La Sra. Mirtha Legrand sigue evolucionando favorablemente de su cuadro clínico, en una habitación común y continúa progresando en su rehabilitación kinesiológica”, rezaba el comunicado.

En ese mismo parte se había informado que estaba previsto emitir una nueva actualización el miércoles “de no mediar cambios”. Sin embargo, la buena evolución permitió que la conductora recibiera el alta antes de lo esperado.

Durante su permanencia en el sanatorio, Legrand fue sometida a controles de distintas especialidades y continuó con un esquema de rehabilitación kinesiológica. También recibió seguimiento clínico y nutricional, como parte del abordaje dispuesto por el equipo médico para acompañar su recuperación.

El cuadro que derivó en esta internación había tenido un antecedente a comienzos de septiembre. En aquella oportunidad, Mirtha había sido atendida por un cuadro gripal que posteriormente derivó en bronquitis. Tras recibir tratamiento, obtuvo el alta el domingo 13 de septiembre y regresó a su domicilio para continuar allí con la recuperación. Sin embargo, pocos días después sufrió una descompensación respiratoria que hizo necesario su reingreso al Sanatorio Mater Dei el 18 de septiembre. Desde entonces permaneció bajo seguimiento médico hasta este martes, cuando finalmente pudo volver a su hogar.

Ahora, con el alta médica confirmada, Mirtha Legrand continuará su recuperación en su casa con un objetivo claro: retomar sus actividades habituales una vez que su estado se lo permita.

Cuándo podría volver Mirtha Legrand a la televisión tras recibir el alta

Después de casi tres semanas de internación, Mirtha Legrand ya se encuentra en su casa y comenzará una nueva etapa de recuperación junto a su familia. El último parte médico confirmó que continuará con el tratamiento en su domicilio.

El regreso a sus actividades habituales será progresivo y estará sujeto a cómo evolucione durante los próximos días. Por el momento, la prioridad estará puesta en completar la recuperación y seguir las indicaciones del equipo médico que acompañó su internación.

La conductora había atravesado un cuadro respiratorio que obligó a su reingreso al Sanatorio Mater Dei el pasado 18 de septiembre, luego de haber recibido el alta días antes. Durante su estadía realizó, entre otros controles, rehabilitación kinesiológica.

Con el alta ya confirmada, ahora todas las miradas están puestas en su evolución y en cuándo podrá retomar sus compromisos profesionales. La propia institución señaló que continuará recuperándose en su domicilio “para volver a sus actividades”.