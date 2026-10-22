Momi Giardina y la crisis que la llevó a anunciar la separación de su novio: "Nos salió todo muy..."

Luego, llegó la frase que encendió las alarmas en el estudio: "Ay no quiero...perdón. Creo que me voy a separar". La declaración tomó por sorpresa a todos y dejó a Occhiato sin entender qué estaba pasando. " ¿Alguien la entiende?", preguntó, mientras el resto intentaba descifrar la situación.

Pero el dramatismo duró poco. Giardina reveló que todo era parte de una actuación y explicó el verdadero motivo detrás de su reacción: "Es que nos salió todo muy bien". Lejos de una crisis sentimental, la humorista había disfrutado de unas vacaciones soñadas junto a Sebastián.

La interpretación desató las reacciones de sus compañeros. Flor Jazmín Peña no ocultó su indignación y lanzó: "Está re loca, lloró". Por su parte, Martín Garabal reconoció que había caído por completo en la broma: "Me la comí toda, me la creí mal".

Cómo es la relación entre Momi Giardina y su novio

Momi Giardina vive una historia de amor que comenzó de una manera tan inesperada como particular. La humorista y figura de Luzu TV conoció a su pareja, Sebastián Espada, durante la temporada de verano de Nadie Dice Nada en Pinamar, cuando él se acercó al estudio del programa como oyente y despertó inmediatamente su atención.

A diferencia de Momi, que está acostumbrada a las cámaras y al mundo del espectáculo, Sebastián mantiene un perfil mucho más bajo y se dedica a la gastronomía. Según contó la propia Giardina, el primer flechazo ocurrió cuando lo vio ingresar con un cajón de frutas mientras ella desayunaba con Valen Iúdica, hija del conductor Mariano Iúdica. La humorista no dudó en comentar que le había gustado y hasta le pidió a su compañera que averiguara quién era, aunque aquella primera misión no tuvo demasiado éxito.

El romance tomó impulso cuando Momi decidió expresar su interés durante una transmisión del ciclo. “Si lo buscan está el clip donde yo digo ‘me gusta él’ y lo señaló, a partir de ahí no nos separamos más”, recordó tiempo después. La conexión fue creciendo y Sebastián comenzó a formar parte de su vida cotidiana. Incluso, ambos hablaron públicamente sobre la buena relación que mantiene con Juli Castro, la hija de Momi, quien también le dio el visto bueno a la pareja.

La relación tuvo uno de sus momentos más románticos en noviembre de 2024, cuando Sebastián sorprendió a Momi con una propuesta de casamiento durante un show de Nadie Dice Nada en el Antel Arena de Uruguay. Frente al público y a sus compañeros, se arrodilló y le ofreció un anillo, en una escena que emocionó a la humorista y a su hija. Así, aquella historia que nació casi por casualidad en la costa argentina terminó convirtiéndose en un vínculo con proyectos de futuro.