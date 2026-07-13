Momi Giardina respondió a la polémica por su imitación de Erling Haaland y sorprendió con una revelación

También se permitió bromear con otra de las versiones que circularon durante los últimos días: la supuesta posibilidad de una demanda por parte del entorno del futbolista. Con ironía, descartó esa posibilidad y relativizó el alcance de los rumores: “¿Vos creés que Haaland en pleno Mundial, siendo el éxito, se va a ocupar de mí?".

Qué dijo Momi Giardina tras imitar a Haaland

En medio del fuerte debate que generó su caracterización de Erling Haaland, Momi Giardina defendió su trabajo y dejó en claro que no siente que haya cruzado ningún límite con la parodia que presentó en Luzu TV.

La humorista explicó que nunca buscó ridiculizar al delantero noruego y remarcó que su interpretación estuvo enmarcada dentro del humor y la actuación: “No me arrepiento porque no lo hice con mala intención, no me burlé”.

En esa misma línea, desarrolló su postura sobre el rol de la comedia y sostuvo que el sketch no tuvo otra finalidad que entretener, diferenciándolo de cualquier intención de ofender. “Yo lo viví como lo que es. Es una parodia que te puede gustar o no, pero mi intención fue absolutamente absurda, como es la actuación, que es un juego. Uno se pone una máscara, se disfraza, es como un niño que juega”, razonó.

Por último, la integrante de Luzu TV confesó que lo que más le afectó no fue la polémica en sí, sino el nivel de violencia que recibió en las redes sociales tras la viralización del personaje. “La agresión fue muchísimo más dolorosa para mí, deseándome la muerte, cosas horribles. Noto que hay como un ensañamiento bastante grande con nosotros y querer arruinarme fue mucho...”, cerró Momi.