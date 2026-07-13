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Momi Giardina respondió a la polémica por su imitación de Erling Haaland y sorprendió con una revelación

Tras el revuelo por su parodia de Erling Haaland, Momi Giardina rompió el silencio y defendió su trabajo.

13 jul 2026, 18:02
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haaland y momi giardina
haaland y momi giardina

Después de varios días de repercusiones en redes sociales por la imitación que hizo de Erling Haaland en Luzu TV, Momi Giardina decidió responder a las críticas y aclarar cómo vivió toda la situación. La humorista habló con Puro Show (El Trece), donde se refirió al revuelo que generó su parodia, las acusaciones de quienes lo consideraron una falta de respeto e, incluso, reveló que intentó contactarse con el delantero noruego.

Lejos de mostrarse preocupada por la controversia, Giardina optó por bajar el tono del debate y ofrecer una reflexión sobre el episodio. En ese marco, comenzó con un pedido de disculpas dirigido a quienes se sintieron molestos por la caracterización. “Pido disculpas a aquellos que se sintieron ofendidos en nombre de Haaland. Hasta hablé con Haaland como su fan, pero real”, sorprendió Giardina.

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Luego contó que, frente a la magnitud que tomó el tema, decidió escribirle directamente al futbolista. Según explicó, nunca imaginó que la parodia pudiera convertirse en un tema de discusión tan grande y recordó que la comparación con el jugador surgió hace tiempo por un parecido físico que muchos usuarios señalaron en redes. “Le mandé un mensaje... Porque dije ¿qué es toda esta revolución? Si no, no tiene ningún tipo de sentido y además todo arrancó porque la gente me veía parecida a Haaland desde mi fisonomía“, reveló.

Aunque evitó revelar si obtuvo una respuesta del goleador del Manchester City, aseguró estar convencida de que el propio Haaland entiende el humor y no se hubiera sentido ofendido por la imitación: “Tengo la mejor onda y él es la primera persona que se ríe de él mismo como lo hago yo y me vivo riendo. Así que menos agresión y que se diviertan un poco más”.

También se permitió bromear con otra de las versiones que circularon durante los últimos días: la supuesta posibilidad de una demanda por parte del entorno del futbolista. Con ironía, descartó esa posibilidad y relativizó el alcance de los rumores: “¿Vos creés que Haaland en pleno Mundial, siendo el éxito, se va a ocupar de mí?".

Qué dijo Momi Giardina tras imitar a Haaland

En medio del fuerte debate que generó su caracterización de Erling Haaland, Momi Giardina defendió su trabajo y dejó en claro que no siente que haya cruzado ningún límite con la parodia que presentó en Luzu TV.

La humorista explicó que nunca buscó ridiculizar al delantero noruego y remarcó que su interpretación estuvo enmarcada dentro del humor y la actuación: “No me arrepiento porque no lo hice con mala intención, no me burlé”.

En esa misma línea, desarrolló su postura sobre el rol de la comedia y sostuvo que el sketch no tuvo otra finalidad que entretener, diferenciándolo de cualquier intención de ofender. “Yo lo viví como lo que es. Es una parodia que te puede gustar o no, pero mi intención fue absolutamente absurda, como es la actuación, que es un juego. Uno se pone una máscara, se disfraza, es como un niño que juega”, razonó.

Por último, la integrante de Luzu TV confesó que lo que más le afectó no fue la polémica en sí, sino el nivel de violencia que recibió en las redes sociales tras la viralización del personaje. “La agresión fue muchísimo más dolorosa para mí, deseándome la muerte, cosas horribles. Noto que hay como un ensañamiento bastante grande con nosotros y querer arruinarme fue mucho...”, cerró Momi.

     

 

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