Moria Casán reveló impactantes detalles sobre la foto que le mandó Facundo Moyano con Candela desde Europa

En medio de la apertura del magazine, además, la conductora confirmó que la pareja atraviesa un momento de felicidad en Madrid. “No me da ese ataque de doña y del dedo. Entonces me llamaron y me cuentan. Están muy felices en Madrid, están felices. Acá está con Candela”, aseguró.

Pero lo más llamativo llegó cuando Moria Casán decidió revelar qué escuchó en uno de los audios que recibió. La conductora reconstruyó el intercambio y contó que Candela Arizaga apareció primero con un saludo, mientras que luego se escuchó la voz de Moyano con un particular comentario hacia su pareja. “Ayer en un momento tuve el audio, ella me dijo: ‘Hola, Mo’ así de lejos y él le dijo: ‘Mi vida, te queda divino ese vestidito’. Y ahí se terminó el audio”, relató.

Casán también reveló que los mensajes que recibe de ambos tienen una particularidad. Mientras uno de ellos le envió un audio en el que podía escucharse la voz del otro, el dirigente sindical optó por una modalidad que desaparece rápidamente. “Una me manda un audio que está la voz de él y el otro me manda el audio bombita, pero de los que desaparece enseguida. Es más vivo que yo Moyano con eso”, bromeó Moria.

Y cuando parecía que ya había contado todo, Casán dejó una última bomba sobre la pareja. Según anticipó, mientras Facundo Moyano y Candela Arizaga recorrían las calles de Madrid se cruzaron con una figura inesperada. “Hay una cosa impresionante, chicos: van paseando por Madrid y hay un figurón pero inesperado, que ni siquiera con un enigmático lo sacan, que los encontró”, cerró la conductora, dejando abierta una nueva incógnita alrededor de la pareja.

Cuál fue la reacción de Facundo Moyano tras la viralización de un video junto a Candela Arizaga en España

El polémico romance de Facundo Moyano y Candela Arizaga volvió a quedar en el centro de la escena luego de que ambos fueran vistos juntos en Madrid días pasados, en medio del proceso judicial que atraviesan y de las restricciones de acercamiento vigentes en Argentina.

Las imágenes, difundidas por la cuenta en X del programa SQP (América TV), generaron revuelo y despertaron todo tipo de interrogantes sobre la situación sentimental de la pareja, que había quedado envuelta en un escándalo tras un episodio ocurrido en Belgrano que terminó con el dirigente detenido durante unas horas.

En ese contexto, Moria Casán reveló en La mañana con Moria (El Trece) qué le contó Moyano sobre su vínculo con la influencer durante una comunicación que mantuvieron. “La palabra de Moyano desde España”, anunció la conductora antes de compartir los detalles. Según explicó, el dirigente aseguró que ambos están decididos a continuar con su relación.

“No estamos violando ninguna perimetral porque no rige en país extranjero”, sostuvo Moyano al referirse al encuentro con Candela en España.

Además, Moria contó que el dirigente le manifestó que se sienten libres y cuestionó la medida judicial. “Ellos están enamorados, él está enamorado de la chica. Quieren hacer algo, están fascinados. Están viviendo su romance”, expresó la conductora.

En la charla, Moyano también aseguró que la joven atraviesa con angustia la situación: “Candela llora todos los días, queremos estar juntos. Estamos enamorados y contentos, nos sentimos libres”.