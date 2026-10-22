Murió Leonardo Cohen Arazi, el relacionista público amigo de los famosos que fue condenado por abuso

Esa red de contactos lo mantuvo durante años vinculado al ambiente del espectáculo, hasta que la investigación por los abusos sexuales y la corrupción de menores en las divisiones inferiores de Independiente lo llevó al centro de una causa judicial.

Finalmente, en junio de 2026, Cohen Arazi fue condenado a diez años de prisión tras aceptar su culpabilidad por la promoción y facilitación de la prostitución agravada de menores de edad.

La denuncia de Natacha Jaitt que salpicó a Leonardo Cohen Arazi

En marzo de 2018, Natacha Jaitt generó un fuerte impacto al denunciar en el programa de Mirtha Legrand la presunta existencia de una red de explotación sexual de menores vinculada al fútbol y al mundo del espectáculo. Sus declaraciones se dieron en medio del escándalo que involucró a las divisiones inferiores de Independiente y dio origen a una investigación judicial.

Días más tarde, la mediática declaró ante la fiscalía de Avellaneda y mencionó a Leonardo Cohen Arazi entre los sospechosos investigados. Su testimonio se extendió durante varias horas y debió ser interrumpido a pedido de la defensa de uno de los imputados.

El caso avanzó por la vía judicial y, en junio de 2026, Cohen Arazi recibió una condena de diez años de prisión por promoción de la prostitución agravada de menores, en uno de los episodios más resonantes vinculados al fútbol juvenil argentino.