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Murió Leonardo Cohen Arazi, el relacionista público amigo de los famosos que fue condenado por abuso

Leonardo Cohen Arazi murió en su vivienda del barrio porteño de Palermo, donde permanecía bajo arresto domiciliario. El ex relacionista público había sido condenado a diez años de prisión por corrupción de menores en Independiente de Avellaneda.

22 oct 2026, 21:30
Murió Leonardo Cohen Arazi, el relacionista público amigo de los famosos que fue condenado por abuso

Murió Leonardo Cohen Arazi, el relacionista público amigo de los famosos que fue condenado por abuso

Murió Leonardo Cohen Arazi, el relacionista público amigo de los famosos que fue condenado por abuso

Murió Leonardo Cohen Arazi, el relacionista público amigo de los famosos que fue condenado por abuso

Leonardo Cohen Arazi, quien murió este 22 de octubre mientras cumplía prisión domiciliaria tras ser condenado a diez años de cárcel por corrupción de menores, supo construir vínculos con distintas figuras del espectáculo argentino. Su nombre trascendió en el mundo mediático por su trabajo como relacionista público, representante artístico y empresario gastronómico, mucho antes de quedar involucrado en una de las causas judiciales más resonantes del fútbol juvenil.

Uno de sus vínculos más conocidos fue con Ricardo Fort, de quien fue agente de prensa durante los primeros años de exposición televisiva del empresario. Sin embargo, la relación terminó de manera conflictiva y ambos protagonizaron cruces públicos. En 2010, Cohen Arazi habló de su distanciamiento con el mediático, con quien había compartido parte de su ascenso a la fama.

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Su actividad también estuvo ligada al universo de Gran Hermano. Cohen Arazi se convirtió en representante de exparticipantes del reality y mantuvo una relación cercana con Francisco Delgado, ganador de la edición de 2015, y Brian Lanzelotta, con quienes organizaba presencias en boliches y eventos. Incluso, impulsó una campaña para que Delgado ganara el certamen que conducía Jorge Rial. También tuvo vínculos con figuras como Marian Farjat, quien posteriormente realizó declaraciones públicas en su contra en medio del escándalo judicial.

Además, su paso por la noche porteña, especialmente por el boliche Esperanto, le permitió relacionarse con personalidades del ambiente artístico y mediático. Entre quienes visitaron su emprendimiento gastronómico, el restaurante Santorino, estuvieron Barby Silenzi y Gisela Bernal, que compartieron publicaciones para promocionar el lugar.

Esa red de contactos lo mantuvo durante años vinculado al ambiente del espectáculo, hasta que la investigación por los abusos sexuales y la corrupción de menores en las divisiones inferiores de Independiente lo llevó al centro de una causa judicial.

Finalmente, en junio de 2026, Cohen Arazi fue condenado a diez años de prisión tras aceptar su culpabilidad por la promoción y facilitación de la prostitución agravada de menores de edad.

La denuncia de Natacha Jaitt que salpicó a Leonardo Cohen Arazi

En marzo de 2018, Natacha Jaitt generó un fuerte impacto al denunciar en el programa de Mirtha Legrand la presunta existencia de una red de explotación sexual de menores vinculada al fútbol y al mundo del espectáculo. Sus declaraciones se dieron en medio del escándalo que involucró a las divisiones inferiores de Independiente y dio origen a una investigación judicial.

Días más tarde, la mediática declaró ante la fiscalía de Avellaneda y mencionó a Leonardo Cohen Arazi entre los sospechosos investigados. Su testimonio se extendió durante varias horas y debió ser interrumpido a pedido de la defensa de uno de los imputados.

El caso avanzó por la vía judicial y, en junio de 2026, Cohen Arazi recibió una condena de diez años de prisión por promoción de la prostitución agravada de menores, en uno de los episodios más resonantes vinculados al fútbol juvenil argentino.

     

 

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