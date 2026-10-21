"No estoy preparada": el doloroso adiós de Julieta a su papá, Fernando Confessore

En uno de los fragmentos más conmovedores, la joven describió la sensación de seguir esperando que su papá regrese y recordó algunas de las escenas cotidianas que compartían antes de su partida. “Todavía sigo esperando que vuelvas, desde ese maldito viernes a la madrugada. Me cuesta entender la casa sin vos, sin verte armando el pronóstico, tomando mate en el jardín, estudiando italiano o leyendo”, escribió.

La hija de Confessore también evocó los mensajes que recibía habitualmente de su papá, quien solía preguntar cómo estaban sus seres queridos y proponer encuentros familiares durante los fines de semana. Entre las costumbres que más va a extrañar, mencionó: “Voy a extrañar tus mensajes preguntando cómo estábamos y si el finde nos juntábamos a comer unas pastas, un asadito o una hamburguesa”.

Los proyectos que quedaron pendientes también ocuparon un lugar importante en la despedida. Julieta contó que Fernando esperaba con entusiasmo el momento de jubilarse para disfrutar de sus actividades favoritas y compartir más tiempo con sus seres queridos. Sobre ese deseo, expresó: “Nos quedaron tantas cosas por vivir juntos… Me entristece pensar cuánto esperabas la jubilación para disfrutar de las cosas que te gustaban”.

A pesar de la tristeza, los recuerdos de Fernando también despiertan sonrisas entre sus familiares. Julieta destacó el humor, la espontaneidad y las ocurrencias que lo caracterizaban, y explicó que muchas veces las lágrimas terminan dando paso a las risas cuando aparece alguna anécdota. “Acá nos acordamos de vos todo el tiempo. Eras tan ocurrente, sencillo y espontáneo, que siempre imaginamos qué responderías o qué chiste harías. Los recuerdos que nos hacen llorar terminan convirtiéndose en risas, porque alguna anécdota graciosa tuya siempre aparece”, expresó.

Entre las particularidades que más extraña, la joven recordó las costumbres y las manías de su papá, desde su obsesión con los horarios hasta su necesidad de mantener determinadas rutinas. Esos detalles formaban parte de la convivencia diaria y hoy se convirtieron en recuerdos entrañables. En su carta, lo describió con cariño como un “viejo gruñón” y enumeró algunas de sus particularidades: “En casa se siente tu ausencia en todos lados, pero nos quedan tus costumbres y tus mañas de viejo gruñón: tu obsesión con los horarios, el lugar exacto donde estacionabas, que el tanque nunca bajara de un cuarto y que nadie te cambiara los planes. Eras así, pa, y eso también era parte de lo que más amábamos de vos ”.

La repercusión de la noticia también quedó reflejada en las numerosas muestras de afecto que recibió la familia. Agradecida por el acompañamiento, Julieta destacó los mensajes que les hicieron llegar desde que se conoció la muerte del meteorólogo. “Estos días recibimos miles de mensajes llenos de cariño. Ojalá hayas sentido todo este amor en vida ”, manifestó.

Otro de los pasajes de la carta estuvo dedicado a la trayectoria profesional de Confessore. Durante tres décadas, el meteorólogo acompañó a miles de hogares con sus pronósticos y construyó un vínculo cercano con el público. Julieta recordó un video de su juventud que se volvió viral y reivindicó la importancia de su trabajo: “Durante 30 años entraste a miles de hogares para dar el pronóstico y decirle a la gente con qué ropa salir. Como dijiste en aquel video de jovencito que se hizo viral… sí, hiciste algo por la humanidad: brindaste un servicio y llegaste a los corazones de la gente con tu calidez y simpatía ”.

En medio del dolor, Julieta reconoció que todavía busca explicaciones para comprender lo ocurrido, aunque entiende que no siempre existen respuestas que permitan procesar una pérdida. “Papi, sigo buscando explicaciones, pero no las hay. Elijo creer que ya cumpliste tu misión en este plano ”, expresó en uno de los pasajes más íntimos de su despedida.

La joven también admitió que todavía no está preparada para aceptar que su papá ya no está y que necesita tiempo para aprender a convivir con su ausencia. Su deseo es que, poco a poco, el dolor se vuelva más llevadero: “No estoy preparada para decirte adiós ni para entender que ya no estás. Espero que, con el tiempo, duela un poquito menos”.

Hacia el final de la carta, Julieta reafirmó el amor de la familia y le aseguró a Fernando que sus seres queridos seguirán unidos para atravesar este momento. También recordó a otros integrantes de la familia al dedicarle unas últimas palabras: “Te amamos y te vamos a amar por siempre. Acá nos cuidaremos entre nosotras, como siempre lo hiciste vos, con más fuerza que nunca. Saludos para el abuelo y Toto, tus tres chicas, la tía, la abuela y tu amor desde los 17 años: mamá”.

Por último, la hija del meteorólogo volvió a agradecer el cariño recibido y explicó que, aunque todavía les cuesta responder a todos, están leyendo los mensajes que les llegan. Su despedida concluyó con un nuevo reconocimiento a quienes acompañan a la familia en este difícil momento: “Estamos leyendo todos los mensajes, aunque nos cuesta responder a cada uno. Gracias de corazón por tanto amor ”.