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Nora Colosimo le respondió a Yanina Latorre tras acusarla de copiarla y fue contundente: "No fue..."

Tras las críticas de Yanina Latorre, Nora Colosimo publicó un fuerte mensaje en sus redes y puso el foco en el inicio del Wandagate. Pero la respuesta de la conductora de SQP no tardó en llegar y fue aún más explosiva. Mirá.

20 oct 2026, 15:39
Nora Colosimo le respondió a Yanina Latorre tras acusarla de copiarla y fue contundente: No fue...

Nora Colosimo le respondió a Yanina Latorre tras acusarla de copiarla y fue contundente: "No fue..."

Nora Colosimo le respondió a Yanina Latorre tras acusarla de copiarla y fue contundente: No fue...

Nora Colosimo le respondió a Yanina Latorre tras acusarla de copiarla y fue contundente: "No fue..."

El enfrentamiento entre Yanina Latorre y Nora Colosimo sumó un nuevo capítulo luego de que la conductora cuestionara a la madre de Wanda y Zaira Nara y la acusara de imitar su estilo en las redes sociales. Lejos de quedarse callada, la flamante angelita recogió el guante y salió al cruce con un mensaje contundente en sus historias de Instagram, en el que recordó un episodio clave del Wandagate.

Todo comenzó cuando Yanina Latorre reparó en una particularidad de las publicaciones que Nora Colosimo estuvo compartiendo en su cuenta de Instagram. Se trata de las placas negras con letras blancas que la conductora suele utilizar para difundir información vinculada al mundo del espectáculo y que, según su mirada, la madre de las hermanas Nara habría comenzado a emplear de manera similar.

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La conductora de SQP (América TV) no ocultó su malestar y lanzó una serie de comentarios cargados de ironía contra Nora acusándola de copiarla, así como también la cuestionó por algunas publicaciones que luego fueron eliminadas de su perfil.

“La placa negra... Es muy Yanina. Ahora la señora sube placas negras, ensucia gente y las borra. ¿Se las escribe Wanda?”, disparó la periodista, dejando en claro su postura sobre la situación. Pero eso no fue todo. Lejos de dar por terminado el tema, Yanina Latorre redobló la apuesta con otra frase filosa dirigida a la madre de Wanda Nara, en la que la desafió a construir una identidad propia en las redes sociales.

“Norita, me imitás, te peleaste con más de la mitad de las angelitas, inventate un personaje, Yanina soy yo. Igual torta frita nunca llega a macaron”, expresó la conductora, con una comparación que no pasó inadvertida y que dejó expuesta la tensión entre ambas.

Frente a estas declaraciones, Nora Colosimo decidió responder públicamente y eligió hacerlo a través del mismo recurso que había despertado las críticas de la periodista. Con una placa de fondo negro y letras blancas, la madre de las hermanas Nara compartió una aclaración en la que apeló a la memoria y a las fechas para defender su postura.

En lugar de contestar con insultos o continuar con las descalificaciones, Nora puso el foco en el comienzo de una de las polémicas más resonantes del espectáculo argentino, el Wandagate, que involucró a Wanda Nara, Mauro Icardi y China Suárez.

“Con todo respeto, el 16 de octubre de 2021, Wanda Nara ya había elegido el fondo negro para publicar una frase que daría inicio a una historia aún sin fin para el periodismo”, escribió en su historia de Instagram.

De esta manera, Nora Colosimo vinculó el uso de ese formato con una publicación que su hija mayor había compartido años atrás, cuando estalló el escándalo que mantuvo en vilo al mundo del espectáculo y generó una enorme repercusión mediática.

Finalmente, la madre de Wanda Nara fue directa al responder a la acusación que había lanzado Yanina Latorre y cerró su descargo con una frase tajante: “Por lo tanto, Yanina Latorre no fue la primera. Los hechos y las fechas hablan por sí solos”.

Cuál fue la picante reacción de Yanina Latorre tras la respuesta de Nora Colosimo a su acusación de copiarla

Claro que ni lerda ni perezosa, a pesar de estar de viaje en España por estas horas, Yanina Latorre no tardó en salir al cruce para subir la apuesta y responderle más que filosa a Nora Colosimo.

En una verborrágica catarata de cinco Instagram Stories, la conductora de SQP (América TV) le puso los puntos a la mamá de Wanda y Zaira Nara, y le recordó quién instaló realmente las famosas placas negras en el mundo virtual.

"Pobre Norita, tardó un par de días en responder. Jajajaja ¿Quién se lo escribe? Amora! Para ser yo, te falta mucho", escribió en el primer posteo para inmediatamente disparar: "La atrevida está colgándose de mí", junto a una captura de la historia virtual de Nora haciéndole frente.

Pero fue en el tercer posteo donde Latorre puso en vereda a la novel angelita. "Te lo voy a explicar, Norita. Cualquiera puede escribir, todos lo hacen, incluso Wanda, aquel 16 de octubre... La data, los enigmáticos, y los gates son placa negra de mi autoría. Y todos esperan siempre las placas negras", sentenció.

Y como si con eso no fuera suficiente, arremetió: "¿Te quedó claro, o te lo explico de nuevo? Me estás imitando. Fin de la conversación". "Y otra cosa Norita, la respuesta es en el momento... no 2 días después, escrito por otro. Besis a Wanducha", concluyó letal antes de continuar con sus vacaciones en el viejo continente.

     

 

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