Nora Colosimo le respondió a Yanina Latorre tras acusarla de copiarla y fue contundente: "No fue..."

“Norita, me imitás, te peleaste con más de la mitad de las angelitas, inventate un personaje, Yanina soy yo. Igual torta frita nunca llega a macaron”, expresó la conductora, con una comparación que no pasó inadvertida y que dejó expuesta la tensión entre ambas.

Frente a estas declaraciones, Nora Colosimo decidió responder públicamente y eligió hacerlo a través del mismo recurso que había despertado las críticas de la periodista. Con una placa de fondo negro y letras blancas, la madre de las hermanas Nara compartió una aclaración en la que apeló a la memoria y a las fechas para defender su postura.

En lugar de contestar con insultos o continuar con las descalificaciones, Nora puso el foco en el comienzo de una de las polémicas más resonantes del espectáculo argentino, el Wandagate, que involucró a Wanda Nara, Mauro Icardi y China Suárez.

“Con todo respeto, el 16 de octubre de 2021, Wanda Nara ya había elegido el fondo negro para publicar una frase que daría inicio a una historia aún sin fin para el periodismo”, escribió en su historia de Instagram.

De esta manera, Nora Colosimo vinculó el uso de ese formato con una publicación que su hija mayor había compartido años atrás, cuando estalló el escándalo que mantuvo en vilo al mundo del espectáculo y generó una enorme repercusión mediática.

Finalmente, la madre de Wanda Nara fue directa al responder a la acusación que había lanzado Yanina Latorre y cerró su descargo con una frase tajante: “Por lo tanto, Yanina Latorre no fue la primera. Los hechos y las fechas hablan por sí solos”.

Cuál fue la picante reacción de Yanina Latorre tras la respuesta de Nora Colosimo a su acusación de copiarla

Claro que ni lerda ni perezosa, a pesar de estar de viaje en España por estas horas, Yanina Latorre no tardó en salir al cruce para subir la apuesta y responderle más que filosa a Nora Colosimo.

En una verborrágica catarata de cinco Instagram Stories, la conductora de SQP (América TV) le puso los puntos a la mamá de Wanda y Zaira Nara, y le recordó quién instaló realmente las famosas placas negras en el mundo virtual.

"Pobre Norita, tardó un par de días en responder. Jajajaja ¿Quién se lo escribe? Amora! Para ser yo, te falta mucho", escribió en el primer posteo para inmediatamente disparar: "La atrevida está colgándose de mí", junto a una captura de la historia virtual de Nora haciéndole frente.

Pero fue en el tercer posteo donde Latorre puso en vereda a la novel angelita. "Te lo voy a explicar, Norita. Cualquiera puede escribir, todos lo hacen, incluso Wanda, aquel 16 de octubre... La data, los enigmáticos, y los gates son placa negra de mi autoría. Y todos esperan siempre las placas negras", sentenció.

Y como si con eso no fuera suficiente, arremetió: "¿Te quedó claro, o te lo explico de nuevo? Me estás imitando. Fin de la conversación". "Y otra cosa Norita, la respuesta es en el momento... no 2 días después, escrito por otro. Besis a Wanducha", concluyó letal antes de continuar con sus vacaciones en el viejo continente.