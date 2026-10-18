La furia de Yanina Latorre contra Nora Colosimo: "Inventate un personaje"

Y luego agregó: "La placa negra... Es muy Yanina. Ahora la señora sube placas negras, ensucia gente y las borra. ¿Se las escribe Wabnda?".

"Norita, me imitas, te peleaste con más de la mitad de las angelitas, inventate un personaje, Yanina soy yo. Igual torta frita nunca llega a macaron", finalizó contundente Yanina indignada con Nora Colosimo.

Habrá que esperar si llega la respuesta de Nora Colosimo a Yanina Latorre tras los fuertes mensajes.

Yanina Latorre destapó el trasfondo de la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega

Yanina Latorre dio detalles impactantes de la escandalosa separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi a menos de un mes de casarse por civil.

La conductora de SQP salió a poner el cuerpo en el escándalo de la separación de la modelo y el cantante se animó a decir lo que otros periodistas no habían afirmado hasta el momento.

"Tengo el cuento completo de la separación. Que es la segunda, hace poco tuvieron una crisis, Emanuel y Julieta se separaron por celos de ella. Incluso, a él le presentaron una chica, que no prosperó. Y volvió con Julieta", disparó, dejando en claro que esta ruptura no sería la primera y que la pareja ya había atravesado una crisis previa antes de llegar al altar.

Yanina también dejó en evidencia que las versiones sobre lo que ocurrió puertas adentro difieren según de qué lado de la historia se pregunte. .

"Si hablás con el entorno de él, ella es tóxica y exagera situaciones", señaló, dejando claro que el entorno del cantante tiene una lectura muy diferente a la que instaló la modelo con su comunicado.