La furia de Yanina Latorre contra Nora Colosimo: "Inventate un personaje"

Yanina Latorre cruzó este domingo con todo a Nora Colosimo desatando una inesperada rivalidad en el espectáculo. La conductora de Sálvese Quien Pueda (América Tv) apuntó contra la madre de Zaira y Wanda Nara por un detalle virtual.
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La condutora de SQP Yanina Latorre lanzó picantes mensajes contra Nora Colosimo, mamá de Wanda Nara, tras advertir un particular detalle virtual.
Yanina Latorre cruzó este domingo con todo a Nora Colosimo desatando una inesperada rivalidad en el espectáculo. La conductora de Sálvese Quien Pueda (América Tv) apuntó contra la madre de Zaira y Wanda Nara por un detalle virtual.
Fue después de enterarse que la panelista de LAM recurrió a sus historias de Instagram y publicó una serie de mensajes en los que daba información picante desde su cuenta en Instagram con un estilo similar al que utiliza ella hace tiempo y que la caracteriza, con placas negras y también con el estilo de dato enigmático.
Después de un rato de publicado el mensaje, Nora Colosimo optó por borrar de su cuenta esas historias y la conductora la destrozó con varias publicaciones.
"En un rato arranco a atender a la mamá de Wanda. Que alguien le avise que soy única e irrepetible como un copito de nieve", comenzó Yanina Latorre desde sus historias.
Y luego agregó: "La placa negra... Es muy Yanina. Ahora la señora sube placas negras, ensucia gente y las borra. ¿Se las escribe Wabnda?".
"Norita, me imitas, te peleaste con más de la mitad de las angelitas, inventate un personaje, Yanina soy yo. Igual torta frita nunca llega a macaron", finalizó contundente Yanina indignada con Nora Colosimo.
Habrá que esperar si llega la respuesta de Nora Colosimo a Yanina Latorre tras los fuertes mensajes.
Yanina Latorre dio detalles impactantes de la escandalosa separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi a menos de un mes de casarse por civil.
La conductora de SQP salió a poner el cuerpo en el escándalo de la separación de la modelo y el cantante se animó a decir lo que otros periodistas no habían afirmado hasta el momento.
"Tengo el cuento completo de la separación. Que es la segunda, hace poco tuvieron una crisis, Emanuel y Julieta se separaron por celos de ella. Incluso, a él le presentaron una chica, que no prosperó. Y volvió con Julieta", disparó, dejando en claro que esta ruptura no sería la primera y que la pareja ya había atravesado una crisis previa antes de llegar al altar.
Yanina también dejó en evidencia que las versiones sobre lo que ocurrió puertas adentro difieren según de qué lado de la historia se pregunte. .
"Si hablás con el entorno de él, ella es tóxica y exagera situaciones", señaló, dejando claro que el entorno del cantante tiene una lectura muy diferente a la que instaló la modelo con su comunicado.