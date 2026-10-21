Romina Scalora explotó al aire contra Mar Tarrés y contó lo peor que le hizo: "Escrachadora serial"

Romina Scalora fulminó a Mar Tarrés al aire y recordó la acción que la influencer impulsó en su momento y que la perjudicó.
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La panelista Romina Scalora contó por primra vez la inesperada acción que le hizo tiempo atrás la influencer Mar Tarrés y que las terminó enfrentando.
Romina Scalora fulminó a Mar Tarrés al aire y recordó la acción que la influencer impulsó en su momento y que la perjudicó.
El episodio se remonta varios años atrás cuando la panelista recién comenzaba a aumentar su visualización en las redes sociales y, según su relato, la modelo movilizó a su fandom por un motivo en particular y le terminaron bloqueando la cuenta por un día.
“Es una escrachadora serial”, disparó la periodista en Bondi Live al referirse a Mar Tarrés. Ante la sorpresa de todos en el estudio por su fuerte enojo, Scalora profundizó: “Me saca porque yo la padecí, a mí también me jugó una y lo vive haciendo, es una escrachadora serial”.
En su argumento contra la influencer, recordó cuando Tarrés expuso públicamente a Pampita ante un pedido que le había hecho por privado.
“Fue una boludez. Pero primero lo que le hizo a Pampita que le pidió ayuda y ella le dijo que no podía y la escrachó por todos lados”, comenzó Romina su furia contra Mar Tarrés.
Romina Scalora se metió de lleno al aire en el ciclo Ángel Responde en el conflicto que tuvo con Mar Tarrés años atrás y que al día de hoy recuerda con mucho enojo.
“Mirá por la boludez que la padecí: yo estaba empezando en redes y me estaba yendo muy bien y en ese momento estaba empezando. Una vez subo a mis historias la canción de Belén Francese contra Loly Antoniale y puse algo así como ‘la tele que nos gustaba’, una boludez y algo de lo que yo trabajo hoy, y me escrachó a nivel vayan a cancelar a esta mina”, relató indignada.
Scalora contó que los seguidores de Tarrés actuaron y que le trajo problemas con su cuenta en la red social: "¿Qué hizo? Ella tenía un millón de seguidores y me mandó un montón de gente sacada a denunciarme la cuenta y me la cerraron 24 horas. El nivel de idiotez de querer figurar, hacerte viral y escrachar a alguien".
"Quiso rascar interacciones de alguna manera y me cerraron la cuenta por un arranque de esta mina que es una escrachadora serial. Decía que me vayan a cancelar y decía ‘se ríe de la violencia de las mujeres’ y me mandó a un montón de gente sacada a denunciarme la cuenta y me la cerraron 24 horas", cuestionó la panelista.
Y cerró picante contra el mensaje de la influencer: "No engañen a la gente. No le digan pagá este curso que bailando salsa vas a adelgazar porque no adelgazó así ella, entonces no jodamos".