Romina Scalora explotó al aire contra Mar Tarrés y contó lo peor que le hizo: "Escrachadora serial"

“Fue una boludez. Pero primero lo que le hizo a Pampita que le pidió ayuda y ella le dijo que no podía y la escrachó por todos lados”, comenzó Romina su furia contra Mar Tarrés.

Por qué se enojó Romina Scalora con Mar Tarrés

Romina Scalora se metió de lleno al aire en el ciclo Ángel Responde en el conflicto que tuvo con Mar Tarrés años atrás y que al día de hoy recuerda con mucho enojo.

“Mirá por la boludez que la padecí: yo estaba empezando en redes y me estaba yendo muy bien y en ese momento estaba empezando. Una vez subo a mis historias la canción de Belén Francese contra Loly Antoniale y puse algo así como ‘la tele que nos gustaba’, una boludez y algo de lo que yo trabajo hoy, y me escrachó a nivel vayan a cancelar a esta mina”, relató indignada.

Scalora contó que los seguidores de Tarrés actuaron y que le trajo problemas con su cuenta en la red social: "¿Qué hizo? Ella tenía un millón de seguidores y me mandó un montón de gente sacada a denunciarme la cuenta y me la cerraron 24 horas. El nivel de idiotez de querer figurar, hacerte viral y escrachar a alguien".

"Quiso rascar interacciones de alguna manera y me cerraron la cuenta por un arranque de esta mina que es una escrachadora serial. Decía que me vayan a cancelar y decía ‘se ríe de la violencia de las mujeres’ y me mandó a un montón de gente sacada a denunciarme la cuenta y me la cerraron 24 horas", cuestionó la panelista.

Y cerró picante contra el mensaje de la influencer: "No engañen a la gente. No le digan pagá este curso que bailando salsa vas a adelgazar porque no adelgazó así ella, entonces no jodamos".