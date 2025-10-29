El dramático hecho de inseguridad que vivió Romi Scalora: "Me tuve que tirar del coche"

"Ayer salgo de LAM. Me tomo un auto de una aplicación. Yo iba media dormida. Estoy llegando a la zona del Hospital Álvarez y siento un vidrio que estalla. Le rompieron la ventanilla del acompañante al conductor. Le sacan el celular. Los delicuentes iban en una moto. El conductor los empezó a seguir. Yo le gritaba: 'dejame bajar, dejame bajar, dejame bajar'. Abrí la puerta y me tiré. A mí no me sacaron nada y solo tengo un machucon en la pierna", narró la panelista.

¿Yanina Latorre y Romina Scalora se cruzaron en las redes por las elecciones legislativas?

Este domingo 26 de octubre se llevaron a cabo las elecciones legislativas en Argentina, en las que se eligieron Diputados Nacionales en todo el país y Senadores Nacionales en Capital Federal y en las provincias de Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego. En medio de la jornada electoral, Yanina Latorre y Romina Scalora protagonizaron un fuerte cruce en redes sociales que rápidamente se volvió viral.

Todo comenzó cuando la nueva panelista de LAM (América TV) escribió en su cuenta de X (ex Twitter): “Ya voté. Porque yo puedo. Pablo Grillo no. Fue por él y su familia”. Al ver el mensaje, Yanina Latorre no dudó en responder con ironía: “También votaste por Nisman, por las víctimas de abuso de Alperovich y Espinoza, por los que no pudieron despedir a sus familiares en la pandemia. ¿Votaste, Rominita, por las fiestitas de Albertico? ¿Por Cristina presa?”.

Ante el comentario, Romina Scalora decidió contestar con un tono más conciliador: “Yanina, cada uno vota por lo que cree. Mi voto vale igual que el tuyo. No me enojo con vos, sino con los que gobiernan siempre. Cuando dejes de personalizar el debate, quizás podamos tenerlo”. Sin embargo, la respuesta no calmó a la conductora, que replicó sin filtro: “¿Sabés por qué no podemos tener un debate? Porque vos votás corrupción y yo voto en contra de esa mierda”.

Finalmente, Scalora intentó cerrar la discusión con un mensaje reflexivo: “Yo no cuestiono las razones por las que vota el resto. Creo en la democracia y entendí que no hay gente que vote mal. El voto hay que entenderlo y analizarlo”. A pesar de su intento por bajar la tensión, el intercambio entre ambas figuras televisivas se transformó en uno de los momentos más comentados de la jornada electoral en las redes.