Mar Tarrés reveló cuántos kilos bajó e hizo su más dramática confesión: "Querer suicidarme"

En ese sentido, Mar Tarrés puntualizó cómo hizo para poder salir adelante en medio del hate virtual que recibía: “Hoy como empresaria aprendió a capitalizar y trabajar las redes sociales. Primero me ayudó una terapia que hasgo de desbloqueo emocional que me ayudó a poder bajar de peso y desbloquear todas las emociones que venía acumulando todos estos años".

Y comentó sobre esos momentos difíciles que soportó por los comentarios hirientes que recibía vía redes por parte de la gente: "Esos kilos de más son tristezas y frustaciones acumuladas. Aprendí después que el bullying es para todo el mundo, no para mí. Lo tuve que tomar así para no matarme".

“Detrás de un teclado, de un celular que agrede y no sabe el daño que hace, hay personas frustradas que seguramente están al pedo en la casa, que no tienen laburo, que no tienen nada que hacer. No tenés vida. Después dije voy a capitalizarlo y hacer plata con la gente que me bardea”, disparó Mar Tarrés.

Y cerró sobre su impactante cambio físico que cambió por completo su vida reconoció: "Bajé 60 kilos y ahora leí un comentario de una señora que me decía que ya estaba anoréxica. Peso 79 kilos, obesa y anoréxica no son insultos, son enfermedades".

mar tarres 2

Mar Tarrés habló desde la clínica en Miami y contó cómo se siente tras contagiarse de Gripe A junto a su novio

La influencer Mar Tarrés y su novio Pablo Giménez se fueron de vacaciones a Miami, Estados Unidos y ambos terminaron internados al contraer Gripe A.

El diagnóstico reveló que tanto ella como su pareja tenían un caso grave de Gripe A, luego de contagiarse de influenza, un virus respiratorio que puede provocar fuertes dolores corporales y de garganta, además de fiebre, congestión y tos, y cuyos contagios están en aumento

La empresaria compartió un video en sus historias de Instagram y habló del estado de salud de ella y el de su pareja. "Bueno, ni el filtro me ayuda con esta cara de influenza", comenzó diciendo en el clip.

“Por acá el señor mejorando, mi gordito. Te puse el filtro porque estamos demacrados mal, o sea... Pero a vos te ayuda bastante el filtro, a mí no”, bromeó al mostrar a su novio Pablo.

“Cuídense porque hay mucha influenza. A nosotros nos agarró acá en Miami, pero no sabemos si la trajimos de Argentina o nos la agarramos acá. Cuídense, porque sé que en Argentina hay un montón”, advirtió la influencer a sus seguidores.

Y cerró: "No es joda. Es difícil pasarla, es difícil así como el COVID, no lo minimicen. Yo estoy aislada con él por la influenza, estamos juntos en una habitación, pero el internado es él”.