Sabrina Rojas enfrentó los rumores de romance con Franco Mastantuono: "Es verdad que..."

Qué dijo Sabrina Rojas sobre sus dichos y los rumores que la vincularon a Franco Mastantuono

Sabrina Rojas siguió sorprendida por la repercusión de sus dichos y las versiones que se instalaron luego de las pistas que dio al contar que un joven futbolista le escribió por las redes.

“Porque estábamos hablando de la diferencia de edad y es verdad que me escribe gente joven. Yo hice un poco de verdad y un poco de fantasía y para distraer llegaron a sacar conclusiones de una persona que no tengo la menor idea qué es de su vida, pero no es”, continuó la conductora dejando en claro que nada tiene que ver el conocido futbolista con el que se la vinculó con esas charlas virtuales.

"Me impactó verme en portales con una persona que no conozco, ni hablé ni nada y que aparte no tengo idea qué es de su vida. Digo: ‘ay, mirá si este chico está de novio y está teniendo un quilombo en su casa porque yo cuento una historia’ y la gente hace cuenta y saca", aclaró preocupada por ese comentario de ella que pudo haber complicado al futbolista su vida privada ante las versiones erróneas que circularon.

Y finalizó el tema sin revelar quién era en realidad el joven futbolista que le escribió: "Me agarró un poco de pudor porque yo no dije equipo, ni si jugó en la Selección, no dije nada", concluyó la ex de José Chatruc.