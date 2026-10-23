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Sabrina Rojas enfrentó los rumores de romance con Franco Mastantuono: "Es verdad que..."

La conductora Sabrina Rojas se refirió al trascendido que la vinculó a Franco Mastantuono, después de contar que un futbolista de 19 años le escribe por redes sociales.

23 oct 2026, 08:40
Sabrina Rojas enfrentó los rumores de romance con Franco Mastantuono: Es verdad que...

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Sabrina Rojas se vio envuelta en una enorme polémica en los últimos días después de unas declaraciones donde comentó que un futbolista de 19 años le estaba escribiendo vía redes sociales.

Si bien ni dio ningún nombre en particular, el dato de que el deportista vive en el exterior rápidamente hizo que crecieran las hipótesis sobre quién podría ser ese joven y desde las redes y ciclos de espectáculos todas las miradas se instalaron en un nombre puntual: Franco Mastantuono.

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Lo cierto es que desde All Access, el programa de DGO Stream, la conductora se refirió al aire a este tema y aclaró sus dichos y despegó al exfutbolista de River Plate de esa historia.

"No digo que miento pero a veces tiro cosas justamente par distraer por las dudas, para que no digan ‘está hablando de tal’”, comenzó Sabrina Rojas.

Qué dijo Sabrina Rojas sobre sus dichos y los rumores que la vincularon a Franco Mastantuono

Sabrina Rojas siguió sorprendida por la repercusión de sus dichos y las versiones que se instalaron luego de las pistas que dio al contar que un joven futbolista le escribió por las redes.

“Porque estábamos hablando de la diferencia de edad y es verdad que me escribe gente joven. Yo hice un poco de verdad y un poco de fantasía y para distraer llegaron a sacar conclusiones de una persona que no tengo la menor idea qué es de su vida, pero no es”, continuó la conductora dejando en claro que nada tiene que ver el conocido futbolista con el que se la vinculó con esas charlas virtuales.

"Me impactó verme en portales con una persona que no conozco, ni hablé ni nada y que aparte no tengo idea qué es de su vida. Digo: ‘ay, mirá si este chico está de novio y está teniendo un quilombo en su casa porque yo cuento una historia’ y la gente hace cuenta y saca", aclaró preocupada por ese comentario de ella que pudo haber complicado al futbolista su vida privada ante las versiones erróneas que circularon.

Y finalizó el tema sin revelar quién era en realidad el joven futbolista que le escribió: "Me agarró un poco de pudor porque yo no dije equipo, ni si jugó en la Selección, no dije nada", concluyó la ex de José Chatruc.

     

 

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