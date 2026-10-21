Sabrina Rojas reveló su nueva conquista y contó cómo conoció a un famoso futbolista de 19 años

“Tiene algo que no es lo mismo que uno de 19 que vive con papá y mamá y no sabe qué estudiar, cuando habla tiene mucha calle, otro pensamiento. No te das cuenta que estás hablando con un nene”, describió, entre risas, al referirse a las características que la sorprendieron del muchacho.

Sin embargo, la diferencia generacional no pasó inadvertida para ella. Incluso, Sabrina reconoció que hay un detalle que le genera cierta impresión cuando piensa en la edad de su admirador. “Me da mucha impresión, hace dos años él era menor de edad”, admitió, con sinceridad, al reflexionar sobre la distancia de años que existe entre ambos.

Quién sería el joven futbolista que estaría tratando de conquistar a Sabrina Rojas

Mientras la conductora mantiene el misterio sobre la identidad del futbolista, en las redes sociales algunos usuarios comenzaron a señalar a Franco Mastantuono como el posible candidato. El jugador argentino tiene 19 años, surgió futbolísticamente de River Plate y actualmente se desempeña en la Fiorentina de Italia, a préstamo desde el Real Madrid. Su presente en el fútbol europeo coincide con una de las pistas que brindó Rojas durante la conversación: el joven vive fuera de la Argentina.

De todas maneras, hasta el momento no hubo ninguna confirmación pública que permita asegurar que Mastantuono sea el futbolista que intenta conquistar a la conductora. Por ahora, su nombre circula como una posibilidad que surgió a partir de las especulaciones de los usuarios, quienes también repararon que, llamativamente, tras barajarse su nombre tanto el futbolista como la ex de Luciano Castro dejaron de seguirse en las redes sociales.

Asimismo, la charla también tuvo un momento descontracturado cuando Valen Rizzuti, compañero de Sabrina en el streaming, intervino con un comentario que provocó risas en el estudio. “Vos le podrías enseñar”, le dijo, en referencia a la diferencia de edad y a la experiencia que podría tener ella frente al joven.

Lejos de esquivar la picardía, Rojas respondió rápidamente y se sumó al intercambio con una frase contundente. “De eso estoy segurísima”, lanzó, alimentando las risas y dejando en evidencia el tono distendido con el que se tomó la situación.

Así, entre confesiones, bromas y pistas sobre la identidad del misterioso admirador, Sabrina Rojas sorprendió al revelar que un joven futbolista busca acercarse a ella. Aunque todavía no confirmó quién es el protagonista de esta historia, sus declaraciones ya despertaron la intriga sobre la posibilidad de un nuevo romance.