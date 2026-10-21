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Sabrina Rojas reveló su nueva conquista y contó cómo conoció a un famoso futbolista de 19 años

Un joven futbolista de apenas 19 años estaría decidido a conquistar a Sabrina Rojas, quien sorprendió al revelar el vínculo virtual que mantiene con él. ¿Quién es el deportista que despertó su interés?

21 oct 2026, 12:34
Sabrina Rojas reveló su nueva conquista y contó cómo conoció a un famoso futbolista de 19 años

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Sabrina Rojas reveló su nueva conquista y contó cómo conoció a un famoso futbolista de 19 años

Sabrina Rojas volvió a quedar en el centro de la escena al hacer una inesperada confesión sobre su presente sentimental. A poco de haberse separado del exfutbolista José Chatruc, la conductora de Pasó en América (América TV) reveló que un joven de apenas 19 años intenta conquistarla a través de las redes sociales. Se trata de un futbolista argentino que vive en el exterior y que, pese a la diferencia de 27 años que los separa, insiste en la posibilidad de concretar un encuentro con ella cada vez que regresa al país.

La revelación se produjo durante una charla en DGO Stream, donde la también actriz compartió detalles de este particular acercamiento virtual. Aunque evitó dar el nombre del candidato que le escribe por Instagram, sus declaraciones despertaron la curiosidad de sus compañeros y abrieron la puerta a distintas especulaciones sobre la identidad del supuesto pretendiente.

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“Hay un chico de 19 años que me escribe por Instagram, un par de veces le contesté. Las veces que viene para Argentina, me dice para vernos. Es argentino pero vive afuera”, contó Sabrina Rojas, dejando en claro que el futbolista ya le propuso verse en persona en más de una oportunidad.

Pero eso no fue todo. Consultada sobre cómo vive esta situación y qué es lo que le llama la atención del joven, la conductora explicó que su experiencia en el exterior y su manera de comunicarse hacen que lo perciba de una forma diferente a la de otros chicos de su edad.

“Tiene algo que no es lo mismo que uno de 19 que vive con papá y mamá y no sabe qué estudiar, cuando habla tiene mucha calle, otro pensamiento. No te das cuenta que estás hablando con un nene”, describió, entre risas, al referirse a las características que la sorprendieron del muchacho.

Sin embargo, la diferencia generacional no pasó inadvertida para ella. Incluso, Sabrina reconoció que hay un detalle que le genera cierta impresión cuando piensa en la edad de su admirador. “Me da mucha impresión, hace dos años él era menor de edad”, admitió, con sinceridad, al reflexionar sobre la distancia de años que existe entre ambos.

Quién sería el joven futbolista que estaría tratando de conquistar a Sabrina Rojas

Mientras la conductora mantiene el misterio sobre la identidad del futbolista, en las redes sociales algunos usuarios comenzaron a señalar a Franco Mastantuono como el posible candidato. El jugador argentino tiene 19 años, surgió futbolísticamente de River Plate y actualmente se desempeña en la Fiorentina de Italia, a préstamo desde el Real Madrid. Su presente en el fútbol europeo coincide con una de las pistas que brindó Rojas durante la conversación: el joven vive fuera de la Argentina.

De todas maneras, hasta el momento no hubo ninguna confirmación pública que permita asegurar que Mastantuono sea el futbolista que intenta conquistar a la conductora. Por ahora, su nombre circula como una posibilidad que surgió a partir de las especulaciones de los usuarios, quienes también repararon que, llamativamente, tras barajarse su nombre tanto el futbolista como la ex de Luciano Castro dejaron de seguirse en las redes sociales.

Asimismo, la charla también tuvo un momento descontracturado cuando Valen Rizzuti, compañero de Sabrina en el streaming, intervino con un comentario que provocó risas en el estudio. “Vos le podrías enseñar”, le dijo, en referencia a la diferencia de edad y a la experiencia que podría tener ella frente al joven.

Lejos de esquivar la picardía, Rojas respondió rápidamente y se sumó al intercambio con una frase contundente. “De eso estoy segurísima”, lanzó, alimentando las risas y dejando en evidencia el tono distendido con el que se tomó la situación.

Así, entre confesiones, bromas y pistas sobre la identidad del misterioso admirador, Sabrina Rojas sorprendió al revelar que un joven futbolista busca acercarse a ella. Aunque todavía no confirmó quién es el protagonista de esta historia, sus declaraciones ya despertaron la intriga sobre la posibilidad de un nuevo romance.

     

 

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