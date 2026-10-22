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Se filtró cuánto cobró Wanda Nara por su película: la impactante cifra

En el programa SQP analizaron el estreno de la película de Wanda Nara "¿Querés ser mi hijo?" y revelaron el cachet de la conductora para el trabajo.

22 oct 2026, 10:10
Se filtró cuánto cobró Wanda Nara por su película: la impactante cifra

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Se filtró cuánto cobró Wanda Nara por su película: la impactante cifra

Se filtró cuánto cobró Wanda Nara por su película: la impactante cifra

Wanda Nara asistió esta semana a la avant premiere de ¿Querés ser mi hijo?, película que protagoniza junto a Agustín Bernasconi y que se estrena en las salas del país este jueves 22 de octubre. La historia se filmó en Uruguay y también en algunas locaciones de Argentina durante los meses de abril y mayo.

En ese contexto, en medio de la expectativa por el film protagonizado por la conductora de MasterChef Celebrity, se conoció cuánto cobró por ese trabajo.

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Fue Martín Salwe en el ciclo Sálvese Quien Pueda (América Tv) quien indicó el importante monto en dólares que habría embolsado de la ex de Mauro Icardi por ese trabajo cinematográfico.

"Tengo el cachet. Para hacer película en su rol de protagonista Wanda cobró 60 lucas verdes para hacer la película", comentó el panelista al aire generando sorpresa entre sus compañeros por el monto.

E incluso remarcó después que esa cifra es de base por la filmación y que la misma puede aumentar considerablemente con la venta de tickets en los próximos días luego de su estreno en cine.

"Se proyecta que gane otros 60 con la venta de entradas", agregó Salwe sobre la ganancia estimada en el programa que conduce momentánemanete Sabrina Rojas ante las vacaciones de Yanina Latorre.

Lo cierto es que ante este dato, habrá que esperar cómo funciona la película ¿Querés ser mi hijo? en cuanto a la venta de entradas mientras esté en cartelera tras su estreno de este jueves.

El pedido especial de Wanda Nara para una escena íntima de su película

Tras hablar del cachet de Wanda Nara por su trabajo protagónico en la película ¿Querés ser mi hijo?, Martín Salwe reveló otro dato sobre la intimidad de las grabaciones.

El panelista aseguró que habló con una persona que trabajó en la postproducción del filme y le confiaron que hubo un pedido especial de la conductora relacionado con una escena de sexo.

"Hoy temprano hablo con una persona que estuvo trabajando en la postproducción de la película. Me dice lo siguiente: 'Hay una escena de sexo. En esa escena nos pidieron, cuídenla. Y hay retoques digitales'", reveló Salwe en SQP.

Cabe recordar que para su personaje de Lucía en la película, Wanda Nara admitió que subió 10 kilos para su interpretación. “Aumenté 10 kilos para interpretar a Lucía. Me preparé mucho”, aseguró.

     

 

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