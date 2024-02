Se filtró el nuevo participante que entrará a Gran Hermano y causará sensación

“Facundo tiene muchísimas chances de entrar a Gran Hermano. Salvo una catástrofe o que pase algo que cambie todo a último momento, es un hecho que va a entrar. Está todo dado para que sea uno de los jugadores más fuertes”, aseguró la misma fuente en la revista Paparazzi.

Aparentemente, gente cercana al próximo ingresante aseguró que él realizó una fiesta privada con fines de celebrar el contacto de parte de la producción de Gran Hermano, después de haber pasado todas las pruebas y test que le hicieron en los distintos castings de ingreso.

La contundente postura de Catalina tras su desaire a Agostina en Gran Hermano: "Si se inventó un cuento..."

Este lunes, en Gran Hermano (Telefe), Catalina Gorostidi reflexionó sobre su reingreso al reality y habló de su vínculo con Agostina Spinelli y Juliana 'Furia' Scaglione.

"Ella creo que se sintió rara. Capaz esperaba que la re abrace, pero tampoco iba a ser careta porque eso a mí no me va”, afirmó la jugadora en el confesionario. “En esa pelea de Agos y Furia yo no la voy a bancar a Agostina porque no me gustó lo que hizo”, agregó.

La pediatra también opinó que la misma distancia fue generada por Spinelli, que al sentirse rechazada desde un primer momento, decidió ir a hablar con Lisandro Navarro al respecto. “Agos se fue con Licha y en ningún momento la traté mal o nada por el estilo”, expresó. "Siento que se dio cuenta sola de que todas las boludeces que dijo no pasaron”, remarcó.

Por otro lado, en una charla con Furia, la santafesina le dijo que vio a la ex policía llorar al lado de Lisandro. “¿Por qué lloraba? Es como si yo le hubiese hecho algo y no le hice nada”, lanzó Catalina. “Cuando vos te fuiste, nunca sentí que ella estuviese conmigo”, le respondió Furia.

En otra conversación, Furia rememoró que Agostina había dicho que si Catalina volvía a entrar no le iba a hablar a ella porque se pondría de su lado. “Eso es una estupidez. Si ella se inventó un cuento imaginario en su cabeza es problema de ella”, disparó Gorostidi.