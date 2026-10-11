Sin Mauricio Macri, Juliana Awada festejó los 15 años de Antonia: las fotos y los detalles de la celebración

El mensaje de Juliana Awada y la ausencia de Mauricio Macri en las fotos

En otra de sus publicaciones, Awada destacó las cualidades de su hija con una dedicatoria especial: “Auténtica, incondicional, cariñosa, responsable, alegre, madura y tan especial. ¡Felices 15 años! Te amamos”.

Sin embargo, un detalle llamó la atención: Mauricio Macri no apareció en las imágenes compartidas por la empresaria. Las postales mostraron a Antonia acompañada por su mamá y su hermana, aunque por sí solas no permiten establecer si el expresidente participó de algún otro momento del cumpleaños.

El recorrido también incluyó lugares emblemáticos de París, como el Museo Picasso y el Hôtel Plaza Athénée. Así, entre paseos, comidas y mensajes de cariño, Awada mostró parte de los recuerdos de una fecha muy especial para su hija.

La empresaria mostró los paseos, las comidas y los emotivos mensajes que le dedicó a su hija por su cumpleaños. El expresidente no apareció en las postales del festejo.