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Sin Mauricio Macri, Juliana Awada festejó los 15 años de Antonia: las fotos y los detalles de la celebración

La empresaria Juliana Awada compartió imágenes de la celebración junto a su hija y Valentina Barbier. Todos los detalles en esta nota.

11 oct 2026, 08:00
Sin Mauricio Macri, Juliana Awada festejó los 15 años de Antonia: las fotos y los detalles de la celebración

Sin Mauricio Macri, Juliana Awada festejó los 15 años de Antonia: las fotos y los detalles de la celebración

Sin Mauricio Macri, Juliana Awada festejó los 15 años de Antonia: las fotos y los detalles de la celebración

Sin Mauricio Macri, Juliana Awada festejó los 15 años de Antonia: las fotos y los detalles de la celebración

Antonia Macri cumplió 15 años y Juliana Awada compartió en sus redes sociales distintas postales de una celebración en París. Junto a la adolescente y su hija mayor, Valentina Barbier, la empresaria disfrutó de paseos y propuestas gastronómicas en la capital francesa.

Para comenzar el homenaje, Awada publicó una fotografía de Antonia cuando era pequeña y le dedicó un mensaje cargado de emoción: “¡Felices 15 años, mi amor! Qué orgullo verte crecer y convertirte en la enorme persona que sos. Te amo”.

Después, mostró imágenes del festejo. Uno de los encuentros fue en el restaurante Loulou, donde las tres compartieron una comida y Antonia recibió un postre de merengue con frutos rojos y una vela para pedir sus deseos.

La celebración continuó por la noche, con el tradicional feliz cumpleaños y un plato de profiteroles espolvoreados con azúcar, acompañado por tres bengalas encendidas.

El mensaje de Juliana Awada y la ausencia de Mauricio Macri en las fotos

En otra de sus publicaciones, Awada destacó las cualidades de su hija con una dedicatoria especial: “Auténtica, incondicional, cariñosa, responsable, alegre, madura y tan especial. ¡Felices 15 años! Te amamos”.

Sin embargo, un detalle llamó la atención: Mauricio Macri no apareció en las imágenes compartidas por la empresaria. Las postales mostraron a Antonia acompañada por su mamá y su hermana, aunque por sí solas no permiten establecer si el expresidente participó de algún otro momento del cumpleaños.

El recorrido también incluyó lugares emblemáticos de París, como el Museo Picasso y el Hôtel Plaza Athénée. Así, entre paseos, comidas y mensajes de cariño, Awada mostró parte de los recuerdos de una fecha muy especial para su hija.

La empresaria mostró los paseos, las comidas y los emotivos mensajes que le dedicó a su hija por su cumpleaños. El expresidente no apareció en las postales del festejo.

     

 

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