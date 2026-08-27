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Juliana Awada internada: qué le pasó y cómo es la clínica europea donde se encuentra

La exprimera dama Juliana Awada se encuentra alojada en una clínica de Suiza de primer nivel y se conocieron los motivos. Enterate.

27 ago 2026, 14:00
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Juliana Awada fue noticia durante el verano al confirmar su separación del expresidente Mauricio Macri tras 15 años en pareja. Lo cierto es que la exprimera dama, siempre manteniendo perfil bajo en público, se conoció que se encuentra internada en una exclusiva clínica de Europa.

La noticia se conoció de manera sorpresiva después de un posteo en redes de Willie Carballo, especialista y promotor pionero en temáticas de longevidad y medicina preventiva, quien difundió mediante sus redes una imagen junto a la emprendedora de moda y añadió: "Con Juliana organizando su 'escapada' a Clinique La Prairie de Suiza, pronto...".

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Posteriormente la propia Juliana Awada difundió postales desde su cuenta en Instagram mostrando el maravilloso paisaje del lago suizo observado desde su dormitorio, un libro dedicado a la longevidad titulada "Longevist, el arte de vivir plenamente", una bebida a base de frutos rojos y un frasco pequeño con una flor de tono violeta, retratando una atmósfera cargada de calma y reflexión personal en el proceso que transita.

Se trata de una clínica de salud de las más exclusivas del continente europeo que fue fundada en 1931 donde Awada se encuentra ocupándose de su salud y bienestar integral en medio de un clima de total privacidad. El objetivo de la exprimera dama sería realizar procedimientos dirigidos a la medicina preventiva, revitalización celular y la longevidad.

El complejo se posicionó como una referencia global en tratamientos preventivos y contra el envejecimiento humano, fusionando tecnología científica con servicios hoteleros de alta gama y donde asistieron varias figuras del ambiente de distintos ámbitos a nivel mundial como Michael Jackson, Mick Jagger, Diego Maradona y Mirtha Legrand, entre otros.

Qué dijo Juliana Awada tras confirmarse su separación de Mauricio Macri

Juliana Awada rompió el silencio en sus redes sociales con un mensaje breve, reflexivo y cargado de sensibilidad tras la confirmación de su separación del expresidente Mauricio Macri.

A través de una historia de Instagram, con un mensaje corto pero profundo, la exprimera dama decidió comunicar su separación del expresidente y explicar los motivos.

“Hay procesos íntimos, personales que necesitan tiempo, silencio y cuidado. Estamos cerrando una etapa importante de nuestra vida y vamos a tomar una pausa en este espacio para transitarla con respeto y calma. Gracias por acompañar desde el mismo lugar”, escribió Juliana Awada marcando una postura clara y reservafa frente al momento personal que atraviesa.

     

 

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