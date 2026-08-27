Juliana Awada internada: qué le pasó y cómo es la clínica europea donde se encuentra

El complejo se posicionó como una referencia global en tratamientos preventivos y contra el envejecimiento humano, fusionando tecnología científica con servicios hoteleros de alta gama y donde asistieron varias figuras del ambiente de distintos ámbitos a nivel mundial como Michael Jackson, Mick Jagger, Diego Maradona y Mirtha Legrand, entre otros.

Qué dijo Juliana Awada tras confirmarse su separación de Mauricio Macri

Juliana Awada rompió el silencio en sus redes sociales con un mensaje breve, reflexivo y cargado de sensibilidad tras la confirmación de su separación del expresidente Mauricio Macri.

A través de una historia de Instagram, con un mensaje corto pero profundo, la exprimera dama decidió comunicar su separación del expresidente y explicar los motivos.

“Hay procesos íntimos, personales que necesitan tiempo, silencio y cuidado. Estamos cerrando una etapa importante de nuestra vida y vamos a tomar una pausa en este espacio para transitarla con respeto y calma. Gracias por acompañar desde el mismo lugar”, escribió Juliana Awada marcando una postura clara y reservafa frente al momento personal que atraviesa.