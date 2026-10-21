Sorpresa por la drástica decisión de la China Suárez y Mauro Icardi que cambiaría sus vidas: "Quieren..."

En paralelo, la China Suárez también atraviesa un período de escasa actividad laboral. La actriz habría evitado cerrar contratos que la obliguen a permanecer en un lugar específico para poder acompañar al futbolista adonde vaya. Por ahora, sus principales actividades están vinculadas con las redes sociales.

Esta situación generó críticas entre los usuarios, especialmente entre los seguidores de Wanda Nara. Mientras la conductora trabaja en televisión, participa de eventos, filma películas y lanzó su polémico curso de liderazgo emprendedor, Icardi y la China son cuestionados por sus viajes y publicaciones en Instagram.

En medio de este escenario, el periodista Gustavo Méndez reveló este miércoles en La mañana con Moria, por El Trece, cuáles serían los planes del delantero.

"Wanda tiene que soltar a Mauro Icardi, que está feliz, que no va a trabajar hasta diciembre. Se puede dar ese lujo Mauro Icardi. Ahora está viajando por Miami y por México, pero no va a trabajar, no va a tener equipo hasta diciembre. Se va a tomar todo este tiempo para pensar adónde ir, porque él quiere jugar en Italia porque se quiere retirar y quedarse a vivir en Italia con la China y los hijos. Entonces él quiere jugar en Italia", aseguró.

Según el periodista, Icardi se tomaría el resto del año para definir su futuro y buscaría regresar al fútbol italiano, con la intención de retirarse allí y establecerse junto a la China Suárez y sus hijos.

La gran incógnita es si el rosarino conseguirá concretar ese objetivo y volver a las canchas. ¿Regresará al fútbol profesional en enero de 2027?

Las fotos de las vacaciones de Mauro Icardi y la China Suárez que desató una catarata de comentarios

Mientras tanto, en las últimas horas Mauro Icardi compartió con sus seguidores algunas fotos de sus días de descanso junto a la China Suárez en México, pero la repercusión en las redes sociales no fue la esperada. Lejos de quedarse solamente con las imágenes de la pareja, varios usuarios repararon en el aspecto del futbolista y comenzaron a compararlo con Marcelo Tinelli, con una catarata de comentarios irónicos que no tardaron en llamar la atención.

La pareja se encuentra disfrutando de una escapada en Playa del Carmen, después de pasar unos días en Miami. Durante la estadía, el delantero publicó fotos de la actriz en el exclusivo complejo turístico Xcaret, donde se los vio relajados y compartiendo momentos de sus vacaciones. En una de las imágenes, incluso, le dedicó la frase “My VS Angel”, en referencia a los ángeles de Victoria's Secret.

Sin embargo, el posteo también se convirtió en el escenario de una ola de bromas. Algunos usuarios dejaron de lado el paisaje paradisíaco y pusieron el foco en Icardi, a quien encontraron parecido con el conductor de televisión. Con ironía y sin demasiados filtros, los comentarios comenzaron a multiplicarse y varios apuntaron directamente a la supuesta semejanza entre ambos.