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Mauro Icardi presumió a la China Suárez en bikini y le dedicó un mensaje con un palito para Wanda Nara

Desde México, Mauro Icardi compartió fotos de la China Suárez en bikini y le dedicó una frase particular que podría interpretarse como un palito para Wanda Nara.

20 oct 2026, 17:54
wanda nara, china suarez y mauro icardi
wanda nara, china suarez y mauro icardi

Mauro Icardi volvió a demostrar su admiración por la China Suárez en las redes sociales. Desde México, donde disfruta de unos días junto a la actriz, el futbolista compartió dos fotos de su pareja en bikini y le dedicó una frase que no pasó inadvertida: “My VS Angel” (“Mi ángel de Victoria's Secret”).

En la primera historia, la China aparece con una bikini dorada y haciendo un gesto de beso hacia la cámara. Icardi eligió esa postal para expresar su admiración por la actriz, mientras que en una segunda publicación compartió otra imagen de ella de cuerpo entero.

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Sin embargo, las imágenes también se conocieron en un contexto de repercusiones por los nuevos cruces que involucran a Icardi y a su expareja, Wanda Nara.

Días atrás, Ángel de Brito contó en LAM (América TV) un episodio familiar que habría generado un nuevo enfrentamiento entre el futbolista y la conductora. Según relató el periodista, Icardi habría utilizado una expresión ofensiva para referirse a Wanda delante de una de sus hijas, en una situación que se habría producido cuando él se preparaba para viajar y la menor quedaba al cuidado de empleadas domésticas.

De acuerdo con la versión difundida por De Brito, el delantero le habría dicho a la niña: “Llamá a la gorda pelotuda de tu mamá para que te venga a buscar”.

La información se conoció después de que trascendiera que Wanda habría llamado al 911 para poder ingresar al barrio privado donde vive su expareja y comprobar quién estaba al cuidado de su hija.

Cuál es el motivo del viaje de Mauro Icardi y la China Suárez a México

Más allá de las imágenes románticas, la escapada de la pareja también despertó interés por las razones detrás de su viaje. Icardi y Suárez habían pasado unos días en Miami antes de trasladarse a México, donde eligieron el complejo turístico Xcaret, en la zona de Playa del Carmen, para disfrutar de una estadía junto a los hijos de la actriz y su madre.

En Intrusos, el programa de América TV, Natalie Weber reveló que el viaje no tendría únicamente un propósito recreativo. “Fueron a México porque Mauro tuvo dos reuniones ahí”, aseguró la panelista, en referencia a los compromisos del futbolista mientras continúa definiendo su futuro profesional.

La información se conoce en un momento en el que Icardi mantiene conversaciones con distintos clubes. De esta manera, la estadía en el Caribe mexicano combinaría unos días de descanso con reuniones relacionadas con su carrera.

     

 

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