Mauro Icardi presumió a la China Suárez en bikini y le dedicó un mensaje con un palito para Wanda Nara

De acuerdo con la versión difundida por De Brito, el delantero le habría dicho a la niña: “Llamá a la gorda pelotuda de tu mamá para que te venga a buscar”.

La información se conoció después de que trascendiera que Wanda habría llamado al 911 para poder ingresar al barrio privado donde vive su expareja y comprobar quién estaba al cuidado de su hija.

Cuál es el motivo del viaje de Mauro Icardi y la China Suárez a México

Más allá de las imágenes románticas, la escapada de la pareja también despertó interés por las razones detrás de su viaje. Icardi y Suárez habían pasado unos días en Miami antes de trasladarse a México, donde eligieron el complejo turístico Xcaret, en la zona de Playa del Carmen, para disfrutar de una estadía junto a los hijos de la actriz y su madre.

En Intrusos, el programa de América TV, Natalie Weber reveló que el viaje no tendría únicamente un propósito recreativo. “Fueron a México porque Mauro tuvo dos reuniones ahí”, aseguró la panelista, en referencia a los compromisos del futbolista mientras continúa definiendo su futuro profesional.

La información se conoce en un momento en el que Icardi mantiene conversaciones con distintos clubes. De esta manera, la estadía en el Caribe mexicano combinaría unos días de descanso con reuniones relacionadas con su carrera.