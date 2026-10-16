Tamara Paganini enfrentó las críticas por sus repudiables dichos del caso Yankelevich: "Nunca voy a pedir perdón..."

"Salió un fragmento del streming que hace mi novio y yo soy su parteneire y se tocó el tema de Darío Giordano y la familia Yankelevich. Y yo ahí dije que por las dudas siempre dudo y ahí salieron a matarme de cómo no le crees. Los chicos son grandes y uno nunca sabe qué hay atrás de todo y me parece que siempre lo más inteligente es dudar", indicó la exparticipante del reality.

Y fundamentó: "Porque estamos acostumbrados a que alguien en las redes dice algo de alguien y estamos todos tan enojados con la vida y darle palo a alguien y después sucede que algo aparece y resulta que la persona no tenía nada que ver con lo que lo estaban acusando, que no digo que este sea el caso de Darío Giordano, ¿me entienden? Pero vos ni yo somos jueces ni jurados, entonces yo por las dudas siempre dudo".

"Los niños mienten pero no mienten por maldad, muchas veces los hijos mienten porque le meten cosas en la cabeza o porque escucharon un relato parecido en la escuela de algún compañerito. Ahora cuando yo digo que los niños mienten, en ningún momento digo que arranquen dudando del niño", continuó explicando Tamara Paganini.

Y sugirió ante estos episodios en general: "Cuando hay una denuncia de lo que sea, sobre todo contra un niño, para mí lo primero que hay que hacer es quitarle al niño a esa familia y no dejarlo con el progenitor que hizo la denuncia por ejemplo. Porque si era mentira le estás dejando el niño al loquito o loquita que hizo una denuncia falsa".

"¿Hay una denucia? Dentro de esa semana hacerle pericias psicológicas al padre y madre y entonces decidir con quién se va a quedar el niño mientras todo el proceso legal continúa. Hay que ver si lo que está diciendo el niño es verdad y si llegaran a sospechar que no es verdad hay que urgente ver por qué el niño está diciendo eso", apuntó Paganini.

La postura de Tamara Paganini ante el revuelo por sus dichos sobre el caso Yankelevich

Además de su vivo en Instagram, Tamara Paganini compartió un posteo donde respondió a aquellos que la cuestionaron por sus palabras tras el duro relato de Valentín Yanlevich.

"Mi postura: siempre, repito, siempre hay que cuidar al niño. Ante una denuncia hay que alejar al niño del supuesto agresor y también del denunciante", comentó la ex GH.

"Inmediatamente peritar al niño para constatar que no esta sufriendo un 'lavado de cabeza' ya que esto es, también, maltratos infantil", fundamentó.

Y se cerró con un firme mensaje a quienes la cuestionaron: "Anímense a pensar por sí mismos. Y a aceptar que no siempre vas a tener una respuesta a todo ni una postura que sea correcta. Nunca voy a pedir perdón por no saber cual es la verdad, no tengo por qué saberlo. El que entiende bien. El que no, para mi es bobo, ¿pero será eso verdad?".