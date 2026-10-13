Revelan la fuerte parte del testimonio de Valentín Yankelevich sobre Romina Yan que no se vio: "Sabía que..."

En ese momento, Ángel la interrumpió para preguntarle "Claro, ¿Vos le preguntabas si él se contactaba con la mamá como Gustavo?".

La periodista asintió y profundizó en lo que le había contado Valentín durante la charla: "Yo le pregunté si esos encuentros, y él me dijo sin profundizar en eso que la siente siempre muy presente, que él sabe que ella estaba ahí y que a él le dolía mucho sentir que ella estaba ahí, que ella estaba viendo eso del hombre con el... sin poder hacer nada. Y esa sensación me dio a mi, de un nene tan chiquito que pasaba por esos dolores y que a la vez sentía que tenía que cuidar a la mamá" destacó.

Por qué Valentín Yankelevich decidió contar su historia después de 12 años

Tras el testimonio de Valentín Yankelevich, quien contó la violencia física y psicológica que denunció haber sufrido por parte de su padre después de la muerte de Romina Yan, su abuelo Gustavo Yankelevich habló este lunes en Intrusos (América TV). Allí, respaldó a sus nietos y explicó por qué decidieron contar su historia después de 12 años.

"Los chicos hubieran querido hablar desde el primer día", aseguró el empresario, quien recordó que en aquel momento les pidió a Rodrigo Lussich y Adrián Pallares que no difundieran la información para protegerlos y permitir que "la Justicia pudiera manejarse libre del tema mediático o público".

Gustavo también contó que al principio obtuvo la tenencia de Franco y Valentín por tres meses y que ambos eran monitoreados diariamente. Por eso, consideró que hacer pública la situación en esa etapa "hubiera sido un desastre". Además, explicó que la decisión de mantener el silencio se extendió hasta que Azul, la hermana de los jóvenes, terminara el colegio.

"Y cuando me dieron la tenencia definitiva, ya habían pasado tres años y medio. Ya Franco tenía 18 años ahí, y Azul estaba en el colegio. Valen también, pero a Valen no le importaba hablar o decir, pero sí le importaba a su hermana. A los dos le importaba a su hermana, a Franco y a Valentín, y a mí, a todos. Y por eso no se habló, hasta que Azul no terminara el colegio", recordó, visiblemente emocionado.

Finalmente, reveló que Azul terminó sus estudios hace un año y medio y actualmente vive en Estados Unidos, donde continúa su formación. Antes de hacer pública su historia, sus hermanos hablaron con ella y le explicaron que necesitaban contar lo que habían vivido. "Y ellos lo hablaron con Azul y le dijeron, 'mirá, nosotros tenemos necesidad de contar nuestra historia. Y ella los entendió", concluyó.