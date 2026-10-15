Tamara Paganini cuestionó a Valentín Yankelevich y lanzó una dura frase que generó indignación

En medio de las repercusiones que provocó el caso, que volvió a conmover tanto al mundo del espectáculo como al público en general, Tamara Paganini decidió dar su opinión durante una transmisión de su programa de streaming. Sin embargo, sus palabras no pasaron inadvertidas y generaron una fuerte controversia, especialmente por sus cuestionamientos al testimonio del nieto de Cris Morena y sus consideraciones sobre la posibilidad de que los menores de edad mientan.

La exparticipante de Gran Hermano comenzó expresando sus dudas sobre lo ocurrido y dejó en claro que no estaba dispuesta a dar por cierto el relato de Valentín. “¿La verdad? Descreo de todo. No puedo aseverar que eso es verdad”, manifestó al referirse a una historia que volvió a quedar en el centro de la escena por el impacto que tiene en una familia muy reconocida dentro del ambiente artístico.

Pero Paganini no se quedó solamente en esa primera declaración y profundizó su postura con una reflexión que provocó todavía más polémica e indignación en las redes sociales tras viralizarse el recorte del ciclo. “Pero, ¿qué? ¿Los niños van a mentir? Sí, claro. Los niños mienten también. Ya ahora no son niños, pero no sé. Porque es re fácil: ‘¿Viste lo que hizo este?’, y pa, pa, pa. Y después de 6 años, resulta que se habían equivocado. Ya está, le cag… la vida”, sostuvo.

Sus dichos generaron cuestionamientos por la manera en que puso en duda el relato de los hermanos en medio de las repercusiones por los episodios que denunciaron haber atravesado durante su infancia.

Finalmente, la ex Gran Hermano cerró su intervención con una frase que también despertó controversia y resumió su postura frente a este tipo de situaciones. “Chicos, descrean de todos. Por las dudas”, concluyó Tamara Paganini, en una opinión que volvió a instalar el debate alrededor de un caso que conmocionó al mundo del espectáculo.

Cuál fue la reacción de Valentín Yankelevich tras el comunicado de su papá, Darío Giordano

Gustavo Yankelevich reveló la fuerte conversación que mantuvo con su nieto Valentín Yankelevich luego de que Darío Giordano difundiera un comunicado en respuesta a las denuncias de violencia física y psicológica que el joven aseguró haber sufrido desde los 9 años.

En diálogo con Eduardo Feinmann, en el ciclo Alguien tiene que decirlo, por Radio Mitre, el productor contó cómo reaccionó Valentín al conocer el descargo que trascendió a través de Ángel de Brito y su programa LAM (América TV).

Según relató su abuelo, el joven lo llamó inmediatamente después de que se conociera el escrito y no ocultó su indignación frente a la postura que había tomado Giordano.

“Cuando salió el comunicado automáticamente me llamó Valentín y me dijo: ‘¿Vos leíste esto?’”, recordó Gustavo Yankelevich al reconstruir el intercambio.

Durante esa charla, Valentín cuestionó que, después de tantos años, Giordano no hubiera aprovechado la oportunidad para reconocer sus errores y pedir disculpas. “Tenía la posibilidad de después de tantos años pedir perdón, decir ‘me equivoqué’, ¿pero escribe esto?”, expresó, según reprodujo su abuelo.

Además, el joven consideró que una disculpa habría sido una mejor respuesta que negar cualquier responsabilidad. “Pedir disculpas lo hubiera dejado mejor parado que insistir que es inocente y que no tiene nada que ver”, sostuvo, de acuerdo con el relato del productor.