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"Tenía olor a podrido", la escalofriante revelación de una víctima de Aníbal Lotocki durante el juicio

Una víctima de Aníbal Lotocki sorprendió con sus declaraciones en el juicio que se lleva adelante contra el polémico cirujano.

21 oct 2026, 14:05
Tenía olor a podrido, la escalofriante revelación en el juicio contra Aníbal Lotocki.

"Tenía olor a podrido", la escalofriante revelación en el juicio contra Aníbal Lotocki.

Tenía olor a podrido, la escalofriante revelación en el juicio contra Aníbal Lotocki.

"Tenía olor a podrido", la escalofriante revelación en el juicio contra Aníbal Lotocki.

Beatriz Verger brindó un crudo testimonio en Puro Show, donde relató las graves complicaciones de salud que enfrenta tras someterse a una intervención con Aníbal Lotocki. Durante una entrevista con Nancy Duré, recordó cómo llegó al médico, los síntomas que comenzaron a manifestarse años después y el difícil proceso que atravesó para intentar retirar el material que le habían inyectado.

Verger se sometió a una intervención en los glúteos en 2008, cuando todavía no habían trascendido públicamente numerosos casos de complicaciones vinculadas con los procedimientos del cirujano. Según explicó Duré, la mujer había conocido al médico a través de sus apariciones en televisión y de las famosas que se atendían con él.

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Durante la entrevista, Verger también recordó que había visto publicidades del profesional en revistas y describió el momento en que comenzó a dudar de su decisión, justo antes de recibir las inyecciones. “Yo llegué a la clínica, en un momento me arrepentí, porque en un momento me di vuelta y vi como que tenía frasquitos así”, relató.

Sin embargo, contó que Lotocki intentó tranquilizarla antes de realizar el procedimiento. “Me acuerdo que me dijo ‘no, tranquilizate, está todo bien, no pasa nada’. Me agarró la mano, me inyectó y me dormí, recordó.

Con el paso de los años, su salud comenzó a deteriorarse. Verger explicó que, después de sufrir varias caídas durante la pandemia, sintió que algo había sucedido en su cuerpo y empezó a experimentar síntomas que la llevaron a consultar a los médicos.

“Los problemas empezaron desde el 2008 al 2019, porque me caigo dos o tres veces con mi perro en la pandemia. Y sentí como que algo había estallado, había explotado. Me empecé a sentir mal, tenía fiebre, tenía calor, las piernas se me inflamaban, tenía sensaciones en las piernas como que me estuvieran pinchando, detalló.

Ante ese cuadro, decidió realizarse estudios para intentar determinar qué le estaba pasando. Fue entonces cuando recibió un diagnóstico que cambió su panorama: “Y me fui a hacer una resonancia y ahí descubrieron que tenía biopolímeros”, contó.

La operación en Colombia y el impactante hallazgo durante la extracción

Después de conocer los casos de Silvina Luna y de otras víctimas que sufrieron complicaciones vinculadas con intervenciones similares, Verger decidió buscar una alternativa para retirar el material que tenía alojado en los glúteos.

La operación estuvo a cargo del médico colombiano Andrés Díaz. Sin embargo, el procedimiento quedó marcado por una situación que la mujer describió como impactante: el fuerte olor que desprendía la sustancia que le habían inyectado años atrás.

“La sustancia tenía olor a podrido”, recordó Verger. Luego, explicó las dificultades que surgieron durante la intervención: “Nunca pudo saber qué era. Tenía olor a petróleo y cuando me estaban operando, tres veces tuvieron que parar la operación por el olor que emanaba lo que yo tenía”.

La paciente también describió la consistencia del material que el cirujano intentaba retirar y la dificultad que representaba para avanzar con el procedimiento. “Cuando hacía las incisiones sentía como que estaba cortando plástico”, señaló.

Aunque pudo someterse a una operación para extraer parte de la sustancia, Verger explicó que, después de tantos años, no es posible retirarla por completo. Además, vinculó su situación actual con diferentes problemas de salud que, según su testimonio, comenzaron a afectarla con el paso del tiempo.

“Al haberlo tenido tantos años tengo problemas en el estómago, tengo problemas en los riñones, hormonales, que esto te quema adentro”, afirmó.

En otro tramo de la entrevista, describió las consecuencias que, según explicó, el material provocó en sus tejidos. “Esto se necrosa. Y al necrosarse la piel es porque te quema. Es fibrosis, lo mismo que los pechos, es fibrosis. Yo tenía fibrosis en los pechos, me quemaba”, sostuvo.

Además, reveló que los problemas no estaban limitados a la zona de los glúteos. Cuando decidió retirarse las prótesis mamarias, los profesionales descubrieron que también tenía biopolímeros en esa parte del cuerpo.

“Me voy a sacar las prótesis y cuando me voy a sacar las prótesis descubrimos que tenía biopolímeros en los pechos también”, relató.

El contundente mensaje de Beatriz Verger para Aníbal Lotocki y Majo Favarón

Hacia el final de la entrevista en Puro Show, Verger expresó su enojo con Lotocki y habló del sufrimiento que, según contó, atraviesan las personas que padecen secuelas después de someterse a sus intervenciones.

“Cuando lo veo a él, la verdad, me encantaría que él pase por lo que estamos pasando nosotros”, manifestó. Luego, pronunció una frase con la que buscó reflejar la preocupación que le genera su estado de salud: “Yo siempre digo, mientras que esto no te toque un órgano, vas a seguir viviendo”.

Por último, Nancy Duré le preguntó por Majo Favarón, pareja del médico, y por las personas que trabajaron con él a lo largo de su carrera. En su respuesta, Verger apuntó no solo contra el cirujano, sino también contra quienes, desde su perspectiva, tuvieron algún tipo de responsabilidad en lo ocurrido.

“Yo lo que pienso, que la culpa no es solamente de ella, sino de todos los que trabajaban con él. Y trabajaron desde el principio. Para mí, toda esa gente es culpable también”, concluyó.

     

 

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