Escalofriante relato de una ex paciente de Aníbal Lotocki: inflamación, dolores y olor a podrido

"Al principio estaba conforme. Me durmió y cuando me desperté me fui a mi casa ese mismo día. Te opera una hora y te vas, no te deja internado", contó sobre el procedimiento con Lotocki.

Y agregó: "Como Silvina(Luna) o Mariano (Caprarola) a los diez años empezamos a sentir los síntomas. En la pandemia sentía en las piernas y glúteos que me clavaban un cuchillo".

"Estuve un año durmiendo boca abajo. Me hice solamente glúteos pero tengo síntomas en las piernas", recordó la ex paciente de Lotocki.

Y contó sobre los síntomas que padeció: "Se te forma una pelota de cemento, con mucho volumen, después inflamación y dolores. Me había llegado al músculo y es muy difícil de sacar".

"Me lo saqué en Colombia (lo que le había colocado Lotocki) y mi médico me dijo que ese líquido tenía olor a podrido, como petróleo, tuvieron que parar la operación y poner barbijos para operarme", explicó con crudeza.

Y cerró: "No lo llamé a Lotocki porque tengo muchas amigas y chicos que se han operado con él y no les dio respuesta. Prioricé mi salud mental primero".

La polémica palabra y defensa de Aníbal Lotocki tras la muerte de Silvina Luna

Mientras se refugia en su domicilio en Olivos sin salir tras conocerse el jueves la triste noticia de la muerte de Silvina Luna, se conoció la palabra del polémico cirujano Aníbal Lotocki en las últimas horas.

“Mi abogada tiene cosas que decir”, se excusó Lotocki en una información que brindó el periodista de policiales Pampa Mónaco en el ciclo Bien de mañana, El Trece.

A través de su abogada Ileana Lombardo el cirujano rompió el silencio tras la muerte de Silvina Luna. La letrada reenvió a la producción del ciclo que conduce Fabián Doman la resolución ministerial en donde se había aprobado la utilización del polimetilmetracrilato de la discordia y remarcó que “eso consta en el expediente”.

La abogada de Lotocki aseguró además que la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) años después de la cirugía a Luna -que fue en 2011- no prohibió el producto sino que “lo desrecomendó”, según informó Mónaco.

Tras conocerse el triste final de la actriz y modelo a sus 43 años, todas las miradas y pedidos de la sociedad y familiares y amigos de la rosarina apuntaron hacia la Justicia para que deje firme el fallo de 4 años de prisión a Aníbal Lotocki para que sea de cumplimiento efectivo y no continúe en libertad.