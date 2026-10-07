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El duro golpe que recibió Tini Stoessel en medio de la despedida de Messi

En medio de la emotiva despedida de Messi de la Selección argentina, Tini recibió una durísima noticia. Enterate.

7 oct 2026, 14:06
El duro golpe que recibió Tini Stoessel en medio de la despedida de Messi

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El duro golpe que recibió Tini Stoessel en medio de la despedida de Messi

El duro golpe que recibió Tini Stoessel en medio de la despedida de Messi

Tini Stoessel tenía previsto regresar a la Arena Ciudad de México el próximo 25 de octubre con FUTTTURA, pero esa presentación finalmente no se realizará. La cancelación fue informada este martes 6 de octubre a través de un comunicado de las empresas vinculadas con el espectáculo.

La fecha representaba un nuevo encuentro con el público de la capital mexicana, donde la cantante ya se había presentado el pasado 4 de septiembre como parte de la misma gira. Sin embargo, quienes habían comprado entradas para verla este mes deberán gestionar la devolución del dinero.

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En el anuncio se indicó que el recital quedó cancelado por causas “ajenas a ZIGNIA LIVE, ARENA CDMX Y MUSIC VIBE”. El comunicado no detalló cuáles fueron los inconvenientes que llevaron a dar de baja la presentación.

La noticia cobró especial relevancia porque días antes ya habían circulado versiones sobre el futuro de esa fecha. Según el periodista Gustavo Méndez había señalado en La mañana con Moria (El Trece) que la venta de entradas avanzaba lentamente y que existía la posibilidad de una suspensión.

“La venta de entradas viene muy lenta. Estarían por suspenderlo por la baja venta de tickets”, sostuvo el periodista. Esa explicación, de todos modos, no fue confirmada en el comunicado que anunció la cancelación.

Qué pasará con las entradas del show de Tini en México

Superboletos informó que quienes adquirieron sus tickets a través de su página web recibirán el reembolso de manera automática y una confirmación por correo electrónico, sin necesidad de iniciar un trámite adicional.

Para las compras realizadas en taquillas, puntos de venta u otras modalidades, el procedimiento comenzó este 7 de octubre. Los compradores deberán escribir a [email protected], con el asunto “REEMBOLSO TINI CDMX 2026”, y adjuntar la documentación correspondiente a sus entradas. El plazo de respuesta informado es de cinco a siete días hábiles.

     

 

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