El duro golpe que recibió Tini Stoessel en medio de la despedida de Messi

“La venta de entradas viene muy lenta. Estarían por suspenderlo por la baja venta de tickets”, sostuvo el periodista. Esa explicación, de todos modos, no fue confirmada en el comunicado que anunció la cancelación.

Qué pasará con las entradas del show de Tini en México

Superboletos informó que quienes adquirieron sus tickets a través de su página web recibirán el reembolso de manera automática y una confirmación por correo electrónico, sin necesidad de iniciar un trámite adicional.

Para las compras realizadas en taquillas, puntos de venta u otras modalidades, el procedimiento comenzó este 7 de octubre. Los compradores deberán escribir a [email protected], con el asunto “REEMBOLSO TINI CDMX 2026”, y adjuntar la documentación correspondiente a sus entradas. El plazo de respuesta informado es de cinco a siete días hábiles.