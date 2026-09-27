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El video del beso de Lali Espósito, Tini Stoessel y Marilina Bertoldi que encendió el escenario de River

Lali Espósito y Tini Stoessel se juntaron por primera vez en el escenario y cantaron junto a Marilina Bertoldi, terminando la coreografía de una manera inesperada.

27 sept 2026, 14:55
El beso de Lali Espósito, Tini Stoessel y Marilina Bertoldi que encendió el escenario de River

El beso de Lali Espósito, Tini Stoessel y Marilina Bertoldi que encendió el escenario de River

El beso de Lali Espósito, Tini Stoessel y Marilina Bertoldi que encendió el escenario de River

El beso de Lali Espósito, Tini Stoessel y Marilina Bertoldi que encendió el escenario de River

Lali Espósito y Tini Stoessel protagonizaron un histórico encuentro en un mismo escenario donde por primera vez unieron sus voces e hicieron delirar a la multitud presente en el estadio de River Plate.

Las cantantes interpretaron el sábado por la noche la clásica canción Like a Virgin de Madonna y la coreografía terminó de una manera inesperada: con un apasionado beso con la participación especial de Marilina Bertoldi.

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De esa manera rememoraron una recordada presentación de la reina del pop con Christina Aguilera y Britney Spears en los MTV Video Music Awards en 2003.

Marilina besó primero a Tini y después a Lali generando una gran ovación de todos los presentes. Lo que tampoco pasó inadvertido tampoco fue la especial vestimenta elegida por Lali y Tini: las dos vestidas de novias.

Así palpitaron las dos también lo que serán los próximos pasos que darán en la realidad junto a sus respectativas parejas: Pedro Rosemblat por el lado de Lali, y el futbolista Rodrigo De Paul, novio de Tini.

En las redes sociales tuvo una enorme repercusión la aparición de Tini Stossel en el último show de Lali en River en el marco de su gira No Vayas a Atender Cuando el Demonio Llama tras tres presentaciones sold out ante 80 mil personas en cada función.

El sentido mensaje de Lali Espósito y Tini Stoessel sobre el escenario

Tini Stoessel ingresó al escenario de River y se mostró contenta por estar acompañando a Lali en el show: “Gracias por haberme dado este espacio en tu gran fiesta del pop. Para mí es un gran honor estar acá. Lali, te vimos crecer todos los argentinos, fuiste parte de mi casa, de mi living, de mis meriendas”, dijo.

Y agregó emocionada: “Me acompañaste en muchos momentos desde que soy chiquita. Para mí es un honor estar acá acompañándote, cantando al lado tuyo, verte trabajar desde que eras pequeña y ver todo lo que lograste”.

Por su parte, la anfitriona recordó los comienzos de ambas en la música y puso el foco en el camino que recorrieron hasta llegar a ese escenario.

“Como nos dijimos en privado: esta invitación es por las niñas que fuimos, pero sobre todo por las mujeres en las que nos convertimos. Un aplauso para Tini”, dijo Lali agradecida por la presencia de su colega.

     

 

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