Tremenda respuesta de Yanina Latorre contra Mariana Muzlera, la mamá de Tini: "Nogociando dinero con..."

Pero su descargo no terminó ahí. En otra de sus historias, apareció junto a su hija, Lola Latorre, y acompañó la imagen con una frase que también fue tomada como una indirecta. “Y ahora te dejo, llegó mi hija”, escribió, en medio de la distancia que existe entre Muzlera y Tini por el conflicto económico familiar.

Finalmente, volvió a referirse al mensaje sobre el karma y lanzó una fuerte definición: “A mí me daría mucha vergüenza hablar de karma cuando alguien está negociando ‘dinero’ con un hijo”.

Asimismo, la contundente respuesta de Yanina Latorre terminó con otra imagen familiar, esta vez junto a sus dos hijos mientras compartían unos mates. Así, la conductora dejó planteada su postura frente a la publicación que muchos señalaron como una indirecta en su contra.

Por qué se enfrió la amistad de Yanina Latorre con la mamá de Tini Stoessel

El vínculo entre Yanina Latorre y Mariana Muzlera, la mamá de Tini Stoessel, supo ser cercano, pero con el tiempo ambas tomaron distancia. La propia Yanina explicó que no existió una pelea puntual entre ellas, aunque sí hubo situaciones que hicieron que la relación dejara de fluir. “Nos distanciamos, no fluye, hubo cosas que no me gustaron”, había contado la conductora.

Según explicó, uno de los motivos que más comenzó a pesar fue su trabajo como panelista y las opiniones que daba sobre Tini. Yanina contó que, cuando eran amigas, muchas veces se interpretaba que defendía a la cantante justamente por su vínculo con Mariana. “Cuando yo era amiga de la mamá de Tini, hablaba de Tini y me decían ‘la defendés porque la mamá es tu amiga’”, explicó.

La situación terminó siendo incómoda para Latorre, que aseguró que no quería que su amistad condicionara lo que decía al aire. “No me peleé con la mamá de Tini, no tengo ningún problema con la mamá de Tini. Simplemente que éramos parte de un grupo de amigas donde elegí no seguir”, había aclarado. También remarcó que Mariana no era una amiga íntima, sino parte de un grupo que compartían.

El distanciamiento quedó todavía más expuesto meses después, cuando Mariana llamó a Yanina mientras estaba al aire en SQP (América TV). La conductora reveló entonces que llevaban alrededor de dos años sin hablar, pese a la amistad que habían mantenido y a la cercanía que también existía entre sus hijas.