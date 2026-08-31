Yanina Latorre reveló detalles inéditos sobre el conflicto de Tini Stoessel con su papá

¿Qué dijo Tini Stoessel en medio del revuelo por el reclamo a su padre?

En una nota para El Salvador, en la previa de su show con Futttura del 12 de septiembre, Tini Stoessel habló del momento personal que atraviesa en medio del conflicto económico y la auditoría a su padre, Alejandro Stoessel: "Encontrarte con tu espacio y tener las cosas claras viene de la mano con la edad y con crecer", reflexionó la cantante de 29 años, marcando el proceso de maduración que la llevó a tomar decisiones drásticas sobre el manejo de su carrera. También señaló un punto de inflexión en lo artístico: "Un punto de inflexión fue 'Un mechón de pelo': en mi último álbum pude abrirme desde un lado extremadamente personal".

Las declaraciones llegan en medio del escándalo que sacude a la familia Stoessel desde hace tres meses, cuando la cantante decidió separarse de su padre como manager y puso a un contador y un abogado a fiscalizar sus finanzas, luego de que una auditoría revelara que no tiene nada a su nombre pese a haber facturado millones de dólares. El conflicto derivó además en un violento episodio protagonizado por Alejandro Stoessel, quien arrojó piedras contra el móvil de DDM (América TV) apostado frente a su casa en San Isidro y terminó siendo trasladado a un sanatorio por un severo cuadro de estrés.